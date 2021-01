Nog enkele dagen koud en droog weer

Zaterdagavond en -nacht wordt opnieuw op veel plaatsen nevel en aanvriezende mist gevormd. Het kan ook plaatselijk gevaarlijk glad worden door rijm­ en ijsplekken. De minima schommelen tussen 0 en ­-2 graden in het westen en tot ­-6 graden in de Ardennen. Dat meldt het KMI.

De dag begint zondag opnieuw met vriestemperaturen en aanvriezende mist op meerdere plaatsen. In de loop van de dag breekt de zon er vooral ten zuiden van Samber en Maas soms door. Het blijft overal droog. De maxima schommelen tussen ­1 graad in de Hoge Venen en tot 4 graden aan zee. In de nacht van zondag op maandag schommelen de minima tussen 2 graden aan de kust, 0 graden in het centrum en tot ­-8 op de Hoge Venen.

Hoewel maandag zwaarbewolkt start op de meeste plaatsen, blijft het meestal droog. Enkele opklaringen blijven mogelijk. ‘s Avonds bereikt een storing de kust en die trekt in de nacht van west naar oost door het land. In de Ardennen is de neerslag winters onder de vorm van sneeuw of aanvriezende regen. De maxima schommelen rond ­-1 graad in de Ardennen, 5 of 6 graden in het centrum en tot 8 graden aan de kust.

Een storing sleept dinsdag nog een tijd over ons land. In de voormiddag is het zwaarbewolkt met regelmatig neerslag. In de namiddag vallen eerder buien en in het westen en het centrum komen er opklaringen. In de Ardennen gaat de sneeuw of aanvriezende regen geleidelijk over in regen of smeltende sneeuw. De maxima schommelen tussen 0 of 1 graad op de Hoge Venen, 6 graden in het centrum en 8 graden aan de kust.

Woensdag wordt ons weer bepaald door licht onstabiele polaire lucht. Het wordt wisselend bewolkt met soms brede opklaringen maar ook enkele buien, vooral over het westen maar ook in de Ardennen waar de neerslag opnieuw een winters karakter aanneemt. De maxima schommelen tussen -­1 en 7 graden. Donderdag trekt een storing over het noorden van Frankrijk en zorgt in ons land voor veel wolken en ook wat neerslag in de streken langs de Franse grens. In de Ardennen gaat het opnieuw over winterse neerslag. In het noorden en het noordoosten blijft het droger. De maxima schommelen tussen 0 en 5 graden.