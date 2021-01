Nieuwjaarsdag met kans op enkele buitjes en lichte sneeuw in Ardennen

Vanmiddag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op enkele plaatselijke buitjes, die in de Ardennen kunnen vallen als sneeuw. De maxima schommelen tussen 0 graden op de Hoge Venen en 5 graden aan de kust. De wind is zwak en matig aan zee uit west of uit veranderlijke richtingen. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen mogelijk in Vlaanderen en is het meestal droog, behalve aan de kust, waar enkele (winterse) buien mogelijk zijn. In de Ardennen worden er lage wolken en aanvriezende mist gevormd. Plaatselijk is er ook gevaar voor gladde wegen door rijm- en ijsplekken. Minima rond +1 graad aan de kust, tussen 0 en -2 graden in Vlaanderen en tussen -2 en -7 graden in de Ardennen.

Zaterdag begint met kans op (aanvriezende) mist en aan de kust enkele buien, die tijdelijk winters van karakter zijn. In de loop van de dag wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Het blijft meestal droog, behalve in het noordwesten waar de kans op buien blijft bestaan. Maxima van -2 graden in de Ardennen, +3 graden in het centrum en tot +6 graden aan de kust.

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag blijft het zwaarbewolkt met soms enkele opklaringen. Het blijft meestal droog, zelfs al zijn enkele sneeuwvlokjes niet uitgesloten. Er is opnieuw kans op vorming van (aanvriezende) mist, rijm- en ijsplekken. De minima veranderen nauwelijks en schommelen tussen +1 graad aan de kust en -7 graden op de Hoge Venen.

Zondagochtend is er eerst kans op aanvriezende mist op meerdere plaatsen. In de loop van de dag wordt het overal zwaarbewolkt met vanuit Duitsland, lichte sneeuw ten zuiden van Samber en Maas. Het is pas ‘s avonds dat de neerslag het centrum van het land bereikt. Later op de avond en in de nacht krijgen we geleidelijk minder koude lucht waardoor de neerslag overgaat in regen of smeltende sneeuw in Laag- en Midden- België. De maxima schommelen tussen -2 graden op de Hoge Venen en +4 graden aan zee en rond +2 in het centrum van het land.

Maandag blijft het zwaarbewolkt met nog wat neerslag. In het zuidoosten is de neerslag winters van karakter. De maxima schommelen tussen -1 graad op de Hoge Venen, +2 of +3 graden in het centrum en +4 graden aan zee.

Dinsdag wordt het meestal droog met vrij veel wolken. Het is nog steeds behoorlijk koud bij maxima van -2 graden in de Hoge Venen, +1 à +2 graden in het centrum tot +3 of +4 graden aan zee.

Woensdag blijft het bewolkt met kans op winterse buien. De maxima liggen tussen -3 graden in de Ardennen en +5 graden aan de kust, en in het centrum rond +1 of +2 graden.