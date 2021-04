Nieuwe week start wisselvallig: kans op bui met mogelijk een donderslag

Frisse start van de dag met later stapelwol­ken en kans op buien

13 april De dag start meestal helder tot licht bewolkt met in het binnenland op vele plaatsen vorst, maar over het zuidoostelijke deel van het land hangen lokale lage wolken of enkele aanvriezende mistbanken. Overdag blijft het zonnig aan zee, maar ontwikkelen er zich in het binnenland stapelwolken die hier en daar kunnen uitgroeien tot een buitje. Op de Ardense hoogten kan de neerslag nog wat winters zijn. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 of lokaal 10 graden in het westen, zegt het KMI.