Nieuwe week start met zon en stapelwolken

De nieuwe week start droog met opklaringen en wolkenvelden. De temperatuur blijft aangenaam en loopt plaatselijk op tot 23 graden. De komende dagen blijft het zacht, maar is een bui wel mogelijk. Dat meldt het KMI. Vandaag is er eerst kans op ochtendgrijs, lokaal ook mist, die geleidelijk optrekt in de voormiddag. Overdag wisselen zon en stapelwolken af. In het zuiden van het land en aan zee zijn er soms mooie zonnige perioden.

De maxima liggen tussen 19 graden op de Hoge Venen en 23 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot soms matig uit oost tot noordoost. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Tegen de ochtend komt er stilaan meer bewolking in de streken langs de Franse grens. Minima tussen 8 en 15 graden. De wind is zwak tot matig.

Morgen is het eerst droog met opklaringen. Daarna neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten met perioden van regen of buien die in de loop van de namiddag en avond een onweerachtig karakter kunnen aannemen. De maxima schommelen tussen 20 graden op de Hoge Venen en 25 graden in Vlaanderen. Er waait een zwakke tot matige wind.

Woensdag is het eerst bewolkt met vooral in de oostelijke landshelft nog wat neerslag. Daarna wordt het droger met meer opklaringen vanuit het westen. In de namiddag kunnen er opnieuw enkele buien vallen. De maxima schommelen tussen 19 graden op de Hoge Venen en 23 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest en draait naar het westen tot het noordwesten.

Donderdag hangen er in vele streken eerst lage wolkenvelden. Daarna verwachten we een afwisseling van soms brede opklaringen en stapelwolken. Het blijft zo goed als droog, maar in het westen van het land is een bui niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 17 en 21 graden bij een zwakke wind uit zuid tot zuidwest of uit veranderlijke richtingen.