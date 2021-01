Nieuwe sneeuw in aantocht

HET WEEREr valt vanochtend nog tijdelijk sneeuw in het noordoosten van het land. Nadien wordt het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vanaf de middag neemt de bewolking opnieuw toe vanuit het westen met tegen het einde van de namiddag regen of smeltende sneeuw in het westen van het land.

De maxima schommelen tussen -3 graden op de Ardense hoogten en 3 graden aan de kust. De wind is matig uit west, krimpt naar het zuiden en wordt in de loop van de namiddag zwak tot matig. Dat zegt het KMI.

Het KMI waarschuwt voor gladde en gevaarlijke wegen door de sneeuw en eventuele ijsplekken. Met uitzondering van de kust geldt deze ochtend overal code geel.

Vanavond en vannacht verwachten we veel bewolking met in veel streken lichte sneeuw of smeltende sneeuw. Naar het einde van de nacht toe wordt het droger vanuit het noorden met enkele opklaringen. De temperaturen dalen naar waarden tussen 1 graad aan zee en -4 graden op de Ardense hoogten. De wind is eerst zwak uit zuid tot zuidoost, later draait de wind eerder naar noord tot noordoost en is zwak tot soms matig.

Morgen is het eerst zwaarbewolkt met kans op wat lichte sneeuw. Aan de kust valt er mogelijk een (winterse) bui. In de loop van de voormiddag verschijnen er enkele opklaringen en wordt het meestal droog. De maxima schommelen tussen -2 graden op de Hoge Venen, 3 of 4 graden in het centrum en 5 graden in het westen. De wind waait eerst zwak of matig uit west tot noordwest, en later matig of aan de kust soms vrij krachtig uit het zuidwesten.

Dinsdag zijn er vooral voor de middag enkele laatste (winterse) buitjes, in de Ardennen zijn dat sneeuwbuien. In de loop van de dag wordt het meestal droog en wisselend bewolkt. Maxima van -1 graad in de Hoge Venen tot 6 graden vlak aan zee, bij een meestal matige westenwind.