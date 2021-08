Nieuwe schooljaar gaat van start met temperaturen tot 25 graden

Wie dacht dat de zomer zich niet meer zou laten zien, heeft het mis. Volgens weerdienst NoodweerBenelux groeit de kans op aangenaam zomerweer in de eerste week van september. “De nieuwste weermodellen voorspellen een zomers weerbeeld met een vrij zonnig weertype en geregeld temperaturen tot 25°C. De kans dat kinderen in aangename omstandigheden naar de school kunnen, is groot”, klinkt het bij weerman Nicolas Roose.

De oorzaak van het aangenaam weerbeeld volgende week moet gezocht worden in de positie van een hogedrukgebied. Dit hogedrukgebied gooit haar ankers uit boven het Verenigd Koninkrijk waardoor de Benelux in een vrij gunstige positie terechtkomt met geleidelijk stijgende temperaturen. “Met een hogedrukgebied in de buurt van West-Europa worden lagedrukgebieden met neerslag ook verplicht om een andere route te zoeken. De kans op neerslag is dan ook klein volgende week”, aldus Roose.

Volledig scherm Lokaal zomerse temperaturen op donderdag 2 september 2021 © NoodweerBenelux

Invloed van ex-orkanen?

Op de Atlantische Oceaan bevinden zich momenteel allerlei stormdepressies. Sommige exemplaren groeien uit tot orkanen die een grote impact hebben op de weerkaarten wereldwijd. Het is volgens NoodweerBenelux niet uitgesloten dat zo’n ex-orkaan in zijn pad richting Europa zorgt voor een opstuw van warme lucht uit het zuiden. “Dat scenario levert meestal een diepe zuidelijke luchtstroming op vanuit het zuidwesten van Europa. Het is dan zelfs niet uitgesloten dat er 30°C wordt gehaald in september. Of het dit jaar zover komt, is voorlopig nog koffiedik kijken”, aldus Roose.

Volledig scherm Huidige locatie tropische stormen en orkanen © (National Hurricane Center)

Weerbericht

Afgezien van een paar lokale buien is het vandaag eerst overwegend droog met nog enkele opklaringen. Vanaf het noordoosten neemt de bewolking toe en in de loop van de dag valt er af en toe lichte regen of enkele buien, vooral over het oosten van het land. In het westen blijft het overwegend droog. Het is fris voor de tijd van het jaar met maxima van 14 graden op de Ardense hoogten tot 18 à 19 graden in de meeste andere streken.

Hier en daar valt zondagavond nog lichte regen of motregen. ‘s Nachts wordt het droger met geleidelijk enkele opklaringen.

Maandag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. ‘s Ochtends zijn enkele buien mogelijk aan zee. In de loop van de dag ontwikkelen zich meer buien, vooral in het oosten van het land. In het westen wordt het droger met na de middag meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden.

Ook dinsdag is er eerst kans op een buitje aan zee. Overdag wordt het wisselend bewolkt met enkele lokale buien, vooral dan in het oostelijke deel van het land. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden.

Woensdag begint de dag waarschijnlijk op meerdere plaatsen grijs met laaghangende bewolking. Later op de dag blijft het zo goed als droog en wisselen wolkenvelden en mooie opklaringen elkaar af. Een lokale bui is niet geheel uitgesloten. De temperaturen klimmen tussen 16 en 22 graden.