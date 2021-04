Nieuw op HLN: kijk live naar het weer aan de Vlaamse kust

Weernieuws Volgende week mogelijk opnieuw sneeuw in de Ardennen

29 maart Deze week genieten we van heerlijk lenteweer met woensdag zelfs maxima tot 24 graden, maar volgende week kan het alweer een pak frisser zijn. Zeker in de Ardennen: daar kan volgens weerman Pascal Mormal van het KMI zelfs opnieuw een laagje sneeuw vallen. “Verbazingwekkend om zo’n groot verschil te zien”, aldus de weerman in La Libre Belgique.