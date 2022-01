Neerslag op komst

HET WEERVanochtend hangen er lage wolken ten zuiden van Samber en Maas en zijn er tijdelijk nog opklaringen mogelijk over het noordoosten. De bewolking neemt echter snel toe vanaf het westen, gevolgd door lichte regen. In de namiddag bereikt de neerslag het oosten en het zuidoosten en daar valt er op de hoogten sneeuw.

Op het einde van de namiddag wordt de neerslag overal intenser. De maxima worden op het einde van de dag bereikt en liggen tussen 0 of +1 graad in de Hoge Venen, 6 graden in het centrum en 8 graden in het uiterste westen. De zuidwestenwind neemt in de loop van de dag toe tot vrij krachtig en aan zee tot soms krachtig. Er zijn rukwinden mogelijk tot 60 km/u. Dat meldt het KMI.

Vanavond neemt de neerslag, die een buiig karakter krijgt, verder toe in intensiteit vanaf het westen. In de Ardennen valt er regen en natte sneeuw. Na middernacht wordt het droger in het westen met opklaringen. Over het oosten wordt het pas droger naar de ochtend toe. De minima liggen tussen 0 en 6 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en aan de kust tijdelijk krachtig uit zuidzuidwest, ruimend naar west tot noordwest. We verwachten rukwinden tot 70 km/u of aan zee wat meer.

Morgen wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met nog een kleine kans op enkele buien, vooral dan over het noorden en het oosten. Op het Ardense reliëf heeft de neerslag nog een winters karakter. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen, 5 graden in het centrum en 7 graden in het noordwesten. De wind waait matig, soms vrij krachtig aan zee, uit westelijke richtingen.

Maandag blijft het overwegend droog. De lage wolken die over de oostelijke landshelft reeds vanaf de ochtend aanwezig zijn, kunnen mogelijk de hele dag aanhouden. In het westen en het centrum zijn er eerst opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. De maxima liggen tussen 0 graden op de Ardense hoogten, 5 of 6 graden in het centrum en 7 graden in het westen. De zuidenwind waait zwak tot matig.

Dinsdag lijkt het, afgezien van een paar lokale buitjes, meestal droog te blijven met soms opklaringen. De maxima schommelen tussen 0 en 6 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind.

Woensdag hangen er mogelijk veel lage wolken met eventueel wat gedruppel. In de Ardennen is de kans op zon groter. We halen maxima van 0 tot 6 graden.

Ook donderdag is het rustig en overwegend droog met meestal lage wolken en enkele lokale opklaringen. De maxima blijven schommelen tussen 0 en 6 graden.

Vrijdag lijken lage wolken nog steeds het weerbeeld te bepalen. Het is rustig en overwegend droog met maxima rond 6 graden in het centrum.