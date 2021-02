Nederlanders gevraagd binnen te blijven tijdens “historische” sneeuwdump

WeernieuwsEen winterprik kan in ons land een sneeuwlaag tot 15 centimeter veroorzaken. In Nederland wordt echter tot 30 centimeter sneeuw verwacht. Het is er dan ook ‘alle hens aan dek’. Mensen in heel Nederland krijgen het advies binnen te blijven. Coronatest en -vaccinatielocaties zijn gesloten, waardoor 40.000 mensen een nieuwe afspraak krijgen. Intussen blijven de coronaregels gelden: sneeuwballen gooien mag alleen binnen het gezin.

In Nederland, met uitzondering van het noorden, begint het zaterdagavond met sneeuwen. Dat blijft doorgaan tot zondag, zo is de verwachting van Weer.nl. De website spreekt over een “historische” sneeuwlaag. Op de meeste plekken in Nederland zal er zo’n 10 centimeter vallen, maar in het oosten en midden van het land kan die sneeuwlaag veel dikker worden. Daar kan tussen de 15 en 30 centimeter sneeuw vallen.

Het KNMI heeft voor zondag alvast voor het hele land code rood uitgeroepen. Dit in verband met slecht zicht, snijdende kou en de kans op vorming van “verkeersbelemmerende” sneeuwduinen. Bovendien kan het in de noordelijke helft van het land hard gaan waaien. In de kustgebieden daar en boven het IJsselmeer komen zware windstoten tot 90 kilometer per uur voor. De mogelijke impact van het winterweer op de samenleving is zó groot, dat mensen in heel Nederland het advies krijgen om waar mogelijk binnen te blijven.

Coronavirus

Er wordt zondag dan ook niemand in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. De test- en vaccinatielocaties zijn dicht uit voorzorg. Ze zagen het niet zitten om kwetsbare ouderen sneeuw, ijs en vrieskou te laten trotseren. In totaal moet voor zo’n 40.000 mensen een nieuwe afspraak worden gemaakt. De helft van hen had een testafspraak staan, de andere helft zou een prik krijgen.

De testcentra benadrukken dat geen vaccins worden verspild. “Ongebruikte vaccins gaan in een speciaal daarvoor geschikte koelkast. We gebruiken de vaccins in de aankomende dagen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat weten geen problemen met de houdbaarheid van vaccins te verwachten, ook niet als de priklocaties maandag nog steeds dicht zouden blijven. Mocht dinsdag nog steeds code rood van kracht zijn, dan gaat het RIVM “actie ondernemen”, laat een woordvoerder weten.

Albert Heijn, Jumbo en onlinesupermarkt Picnic annuleren onlinebestellingen van boodschappen die zondag zouden worden bezorgd. Wegens de verwachte hevige sneeuwval is het te gevaarlijk voor bezorgers om de weg op te gaan.

Het leidt er onder meer toe dat Nederlanders aan het hamsteren gaan. Zo zijn de schappen bij een supermarkt in Leek bij Groningen veel leger dan anders, zo meldt Het Dagblad van het Noorden. En ook op sociale media zijn er meldingen van hamsteraars.

De KNVB heeft ook een streep gezet door het programma van het betaalde voetbal van morgen. Door de verwachte sneeuwval zijn er geen duels in de eredivisie. Het gaat op het hoogste niveau om Ajax-FC Utrecht, FC Groningen-Feyenoord, Willem II-ADO en VVV-Sparta Rotterdam.

Wie van de sneeuw wil genieten, wordt aangemaand zijn voorzorgen te nemen. Op Facebook schieten events voor ‘giga-sneeuwballengevechten’ als paddenstoelen uit de grond. Maar op basis van de coronamaatregelen ziet de Rijksoverheid dat liever niet gebeuren. Onder de huidige regels mag je namelijk alleen nog naar buiten met mensen van het eigen huishouden, of met één persoon van buiten het eigen huishouden. Dat wil zeggen dat je best sneeuwballen mag gooien met mensen van het eigen huishouden, maar liever niet met andere groepen. Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel samen schaatsen of in de sneeuw spelen. Zij hoeven geen afstand te houden.

De laatste keer dat in Nederland 20 à 30 centimeter sneeuw viel, was in 2017. In Hoog-Soeren op de Veluwe lag toen op 11 december een laag van 44 centimeter. Ook in 2010 en 2005 vielen er tientallen centimeters. Het record stamt nog steeds uit 1987. In januari van dat jaar viel er op Terschelling maar liefst 80 centimeter.