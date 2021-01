Natuurrampen richtten in 2020 voor zo'n 170 miljard euro schade aan

De schade door natuurrampen is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen, tot zo'n 210 miljard dollar of ongeveer 170 miljard euro. Dat is een pak meer dan in 2019, toen de schade 166 miljard dollar (135 miljard euro) bedroeg, aldus herverzekeraar Munich Re.

Zowel de frequentie als de intensiteit van stormen nam toe. "2020 was zowel in vergelijking met het jaar voordien als op langere termijn een jaar met erg veel schade", verklaarde Ernst Rauch, hoofd klimaatwetenschappen bij Munich Re. Het aantal dodelijke slachtoffers lag met 8.200 wel onder het dodentol van 2019 (9.000).

Vooral in de Verenigde Staten was 2020 een "rampjaar". Het land werd getroffen door een reeks orkanen en bosbranden die samen voor 95 miljard dollar (77,4 miljard euro) schade aanrichtten. Zes van de tien duurste natuurrampen van 2020 vonden in de VS plaats: onder meer orkaan Laura (10,6 miljard euro) en de bosbranden in de zomer in het westen van het land (13 miljard euro).

Europa kwam er met een schade van ongeveer 9,8 miljard euro veel beter vanaf. De aardbeving van eind 2020 in Kroatië is wel nog niet in deze cijfers opgenomen, maar Munich Re schat toch dat het schadebedrag zal meevallen.

De natuurramp die de meeste schade veroorzaakte, vond vorig jaar dan weer in Azië plaats: bij overstromingen in China in de zomer werd voor 13,8 miljard euro schade aangericht.

De stijgende trend van steeds meer en zwaardere natuurrampen wordt onder meer toegeschreven aan de klimaatopwarming. Munich Re ziet die trend al geruime tijd.

Geen recordjaar voor verzekeringssector

De door de verzekering gedekte schade van de natuurrampen bedroeg vorig jaar 66,8 miljard euro, tegenover 46,4 miljard euro in 2019, aldus Munich Re. Vorig jaar is dus geen recordjaar voor de sector, want zowel in 2005, 2011 als in 2017 lag de verzekerde schade boven de 100 miljard dollar (81,5 miljard euro). In de VS is er relatief veel schade verzekerd, tegenover relatief weinig in Azië.