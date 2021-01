Natuurfenomeen boven Noordpool kan voor strenge winterkoude zorgen

Meer regen dan sneeuw op wisselval­li­ge kerstdag

25 december In de Hoge Venen is sprake van een witte kerst. Ook vrijdagnamiddag vallen er nog sneeuwbuien in de Ardennen, in Vlaanderen blijft het licht wisselvallig met lokale buien van regen of eventueel smeltende sneeuw, zo bericht het KMI. Maar het zou toch overwegend droog moeten zijn met ook wat opklaringen.