Natte en kille Allerheiligen

Weekend start met druilerig herfstweer

De zon gaat vrijdag snel schuil onder hoge wolkenvelden. Rond de middag neemt de bewolking aanzienlijk toe in het westen en dit wordt gevolgd door wat regen in de namiddag. Aan het begin van de avond bereikt de regenzone ook het oosten van het land. De maxima schommelen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 18 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI.

29 oktober