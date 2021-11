Natste oktobermaand in meer dan 20 jaar

De afgelopen maand was de natste oktobermaand sinds 1998. Dat meldt het KMI. Er viel in Ukkel de afgelopen maand 121,1 millimeter regen in 19 dagen, terwijl er in een normale maand oktober 67,8 millimeter valt op 16 dagen. In oktober 1998 viel 128,7 millimeter neerslag.

De meeste neerslag viel aan het begin en aan het einde van de maand. In Ukkel viel op 3 oktober de meeste regen (29,8 mm), in de rest van het land was de zwaarste regendag 2 oktober. In Vaudignies in Henegouwen viel toen 40,2 mm regen.

En ook de gemiddelde windsnelheid in Ukkel was hoger dan normaal: 3,8 meter per seconde, tegenover 3,5 meter per seconde in een normale maand oktober. Er werden in België alleen op 21 oktober windstoten van minstens 100 kilometer per uur gemeten.

Temperaturen

Nog opvallend is dat in Ukkel de laagste absolute maximumtemperatuur voor een oktobermaand sinds 2003 werd opgetekend. De temperaturen schommelden tussen 4,2 graden (21 oktober) en 18,9 graden (19 oktober). In 2003 werd het in Ukkel niet warmer dan 18,3 graden.

De gemiddelde temperatuur lag in Ukkel net boven de normale waarde: 11,5 graden, tegenover 11,3 graden normaal. Er was in Ukkel geen enkele vorstdag met temperaturen lager dan 0 graden en geen enkele lentedag (+20 graden).

Voor héél België werd de hoogste temperatuur op 19 oktober gemeten, toen het in Poperinge 21,5 graden werd. De vorst deed ook zijn intrede in ons land: op 25 oktober in Sankt-Vith (Luik) en op 26 oktober in Givry (Henegouwen) daalde de temperatuur tot -2,4 graden.

