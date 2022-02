Namiddag blijft overwegend droog, maar ook wind blijft van de partij

Het blijft dinsdagnamiddag zwaarbewolkt tot betrokken, met als toetje nog wat neerslag en nevel in het centrum en het oosten. In de Ardennen valt er aanvankelijk nog wat smeltende sneeuw of sneeuw, maar daarna gaat de neerslag er over in regen. In het westen wordt het geleidelijk droog en verschijnen er vanaf de kust opklaringen. De maxima schommelen tussen 4 graden in het oosten, 9 of 10 graden in het centrum en 11 graden in het westen, zo meldt het KMI.