Namen van stormen voor komend seizoen in Europa bekend en er is voor het eerst een Belgische bij

Elk jaar worden de namen bekendgemaakt die stormen in Europa het komende seizoen zullen dragen. Nu werd de lijst onthuld voor het seizoen van september 2021 tot augustus 2022.

“Ik heb voor het eerst een Belgische naam kunnen toevoegen: Jean-Louis. Het KMI eert daarmee zijn eerste weerman aan Franstalige kant, JL Van Hamme”, meldt weerman David Dehenauw op Twitter. “De volgende voorgestelde naam zal Armand zijn (naar Armand Pien, red.).”

Pioniers

Van Hamme was in ons Franstalig landsgedeelte bekend als ‘Monsieur Météo’ en wordt omschreven als één van de pioniers van de weerdienst in ons land. Twintig jaar lang — in de jaren zestig en zeventig — was hij het gezicht van het weerbericht op de RTBF. “Dat is wel wat minder lang dan Armand Pien”, licht Dehenauw toe aan HLN. “Jean-Louis heeft daarna zijn carrière een andere wending gegeven en is naar het buitenland getrokken als wetenschapper.” Hij overleed in 2018 op 89-jarige leeftijd.

Van Hamme was al met pensioen toen Dehenauw op het KMI arriveerde, maar in 2010 ontmoette hij hem wel op een personeelsfeest. Daar gingen ze ook samen op de foto. “Hij was erg goed in wetenschapscommunicatie en een zeer gedreven meteoroloog”, vertelt hij. “Ik had wel niet de band met hem die ik met Armand Pien wel had. Die kwam tijdens zijn pensioen nog elke dag naar het KMI, Jean-Louis niet.”

Armand

Ons land is sinds september 2019 aangesloten bij het netwerk van Europese Nationale Meteorologische Diensten dat stormnamen voor heel Europa ontwikkelt. “Elk instituut mag namen voorstellen aan Europa en ik heb deze keer dus gekozen voor Armand en Jean-Louis”, legt Dehenauw nog uit. “De A was al bezet en daarom hebben ze voor België dit seizoen Jean-Louis geselecteerd. De volgende keer zullen we opnieuw Armand naar voren schuiven. We wilden onze eerste weermannen langs beide kanten van de taalgrens op die manier eren.”