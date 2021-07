Namen bereidt zich voor op nieuwe regenval

Energie Goedkoper drogen? Dit kosten moderne droogkas­ten aan stroom

22 juli De droogkast krijgt de bedenkelijke eer een van de grootste energievreters in onze woonst te zijn. Om kosten uit te sparen kan je de was ophangen aan een lijn of droogrek, maar bij regenweer is dit toch niet zo ideaal. Mijnenergie.be zocht uit wat een droogkast werkelijk kost en hoe je je was droog krijgt zonder je al te veel te moeten opleggen.