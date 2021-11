Na zwaarbewolkte zondagochtend volgen opklaringen

HET WEER Droog en zacht, vanaf maandag weer buien

In het westen hangt zondagmiddag al vrij veel bevolking, terwijl het in het oosten en zuidoosten zonnig blijft tot de vroege avond. Daarna neemt de bewolking ook daar toe. Het blijft droog, al is er in het westen wat gedruppel mogelijk. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 16 graden in Laag-België. Dat voorspelt het KMI.

10 oktober