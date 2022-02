Na zonnige start van weekend volgt bewolking en rukwinden aan zee

Zaterdagnacht wordt het overal zwaarbewolkt gevolgd door regen vanaf de kust. De minima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen tot 7 graden in het westen. De wind wakkert aan tot vrij krachtig landinwaarts en krachtig tot zeer krachtig aan zee, met windstoten tot 70 kilometer per uur.

Zondag sleept een actief koudefront over ons land en is het eerst betrokken met flink wat regen. In de late namiddag wordt het wisselvalliger met enkele opklaringen maar ook nog buien. Lokaal kan donder weerklinken. Er kan 15 tot 20 millimeter regen vallen. Het is echter vrij zacht met maxima van 4 graden in de Hoge Venen tot 9 graden in het westen. Er staat een vrij krachtige tot krachtige, aan zee soms zeer krachtige wind, met windstoten tot lokaal 80 kilometer per uur of zelfs meer. Zondagavond en -nacht kan er in de Ardennen een tijdelijk sneeuwdek vallen.