Na zonnige ochtend volgt bewolkte namiddag

Zondag blijft het droog en is het eerst nog vrij zonnig met voornamelijk hoge bewolking die in de loop van de dag toeneemt vanaf het westen. Dat meldt het KMI.

De maxima schommelen tussen 6 graden in de Hoge Venen en lokaal 11 graden in Vlaanderen. De matige zuidelijke wind trekt aan en wordt vrij krachtig, aan zee vrij krachtig tot soms krachtig. De rukwinden kunnen oplopen tussen 50 en 60 km/u.

Zondagavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en ‘s nachts wordt het overwegend zwaarbewolkt met vooral in het westen nu en dan lichte regen. Tegen de ochtend kan er ook tot in het centrum en in de Ardennen wat regen vallen. De minima liggen tussen 4 en 10 graden. De wind waait vrij krachtig uit zuidelijke richtingen met rukwinden tot 65 km/u.

Maandag begint de dag zwaarbewolkt met regen. In de loop van de dag verschijnen er al snel opklaringen vanaf het westen, maar vallen er ook nog buien, vooral in de namiddag. De buien kunnen gepaard gaan met wat korrelhagel en ook een donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 5 graden in de Ardennen en 10 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidwest. Rukwinden tot 70 km/u.

Dinsdag wordt het tijdelijk droger met enkele opklaringen. Tegen de avond trekt een regenzone het land in vanaf het westen. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 graden in Vlaanderen. De zuidwestelijke wind trekt opnieuw aan en wordt vrij krachtig en aan zee zelfs krachtig.

Woensdag wordt het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen. Het wordt wel zeer zacht met temperaturen die stijgen tot 13 graden bij een stevige zuidwestelijke wind.

Donderdag vallen er nog buien, vooral in de voormiddag en in het oosten van het land. In de namiddag is het meestal droog met opklaringen. De maxima liggen tussen 9 en 12 graden bij een stevige westenwind.

Vrijdag moeten we rekening houden met veel bewolking, regen of buien en vrij veel wind. De maxima schommelen rond 12 graden in het centrum.

Ook zaterdag verwachten we in de loop van dag opnieuw regen en buien met nog altijd vrij veel wind. Maxima rond 8 graden in het centrum van het land.