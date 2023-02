Na twee weekends vol sneeuwpret zijn alle wintersportcentra in Oostkantons nu gesloten

Code geel voor gladheid van kracht door regen en sneeuw: “Lokaal kan het spekglad zijn”

Het KMI waarschuwt met code geel voor gladheid, nadat afgelopen nacht een neerslagzone met winters karakter over ons land is getrokken. “De ondergrond is nog bevroren op vele plaatsen en een neerslagzone komt onze richting uit: een slechte combinatie”, waarschuwde weerman Frank Duboccage gisteren alvast. Lokaal kunnen de wegen spekglad zijn, met name in het oosten van het land.

26 januari