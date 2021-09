Na orkaan Ida ook tropische storm op komst: Louisiana roept noodtoestand uit

Vandaag wisselval­lig met rukwinden aan de kust, komende dagen geen warm weer op komst

27 augustus Vrijdagnamiddag is het vrij zonnig en droog in het westen. Elders is het wisselend bewolkt met kans op enkele plaatselijke buien. In het oosten van het land is de kans op buien groter. Het is aan de koele kant met maxima tussen 13 graden in de Hoge Venen en 20 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.