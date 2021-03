Na ochtendzon kondigen wolken einde weekend aan

Zondag start zonnig, met geleidelijk meer wolkenvelden vanuit het noorden, zo voorspelt het KMI. In het zuiden van België blijft het zonnig. Zondagochtend vriest het nog, met in het noorden mogelijk aanvriezende mistbanken. Later op de dag komen de maxima uit tussen 3 en 6 graden, en 8 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait zwak uit het noorden.

Zondagavond en -nacht wordt het gedeeltelijk tot meestal zwaarbewolkt in het noorden en het centrum van het land. In het zuiden en het zuidoosten zijn er eerst nog brede opklaringen, maar zeer geleidelijk wordt het ook daar bewolkt. Het blijft overwegend droog met op het einde van de nacht eventueel wat lokaal gedruppel of op de Ardense hoogten wat sneeuwvlokjes. De minima liggen tussen -­6 en +1 graad.

Maandag wordt het bewolkt maar blijft het overwegend droog. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 6 of 7 graden in het centrum. Dinsdag verwacht het KMI vrij veel wolken met kans op een paar lokale buien. Over het westen zijn er meer opklaringen en blijft het in de namiddag droger. De maxima liggen tussen 3 en 9 graden.

Woensdag neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten. In de loop van de namiddag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima schommelen tussen 4 en 9 graden bij een vrij krachtig wordende zuidwestenwind.

Donderdag wordt het wisselend bewolkt met buien, eventueel met een donderslag. Het gaat daarbij zeer stevig waaien uit het westen tot het zuidwesten. De maxima schommelen in het centrum rond 11 à 12 graden.

Vrijdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Enkele donderslagen zijn mogelijk. Er waait nog steeds een strakke westenwind met in de meeste streken maxima rond 9 of 10 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig en winderig met soms neerslag. De temperaturen schommelen in het centrum rond 8 of 9 graden.