Na ochtendgrijs volgt zonnig en warm slot van weekeinde

Zondag is er eerst kans op wat ochtendgrijs, vooral dan in het noorden van het land. Daarna wordt het snel zonnig. In de namiddag kunnen er in het binnenland stapelwolken gevormd worden. De maxima schommelen tussen 17 graden aan de kust en in de Ardennen en tot 21 of 22 graden elders. De wind is matig uit oost tot noordoost; in de namiddag draait hij naar noord tot noordoost aan de kust en wordt soms vrij krachtig, meldt het KMI.