Na nevelige ochtend komt het zonnetje erdoor, maxima tot 18 graden

Vrijdagochtend is het fris met tijdelijk nog wat nevel of mist, vooral in de Ardense valleien en in het noorden van het land. Nadien wordt het opnieuw zonnig met in de loop van de namiddag kans op enkele stapelwolken.

De maxima schommelen vandaag tussen 12 of 13 graden in de Hoge Venen en 17 of 18 graden in Laag- België. Er staat een meestal matige noordoostenwind. Aan zee waait de wind meestal matig uit het noorden tot noordoosten door een zeebries, waardoor het er nevelig blijft en het er enkele graden minder zacht wordt (maxima rond 13 of 14 graden).

Zaterdag blijft het droog en vrij zonnig. Er komen stapelwolken voor, die vooral in de noordelijke helft van het land wat talrijker zijn. Het wordt opnieuw zacht met maxima tussen 12 à 13 graden aan zee en op de Ardense hoogten en 18 graden in de Kempen. De noordoostenwind waait eerst meestal zwak en in de namiddag matig of aan zee eventueel vrij krachtig.

Zondag krijgen we vanuit het noorden meer wolkenvelden. Vooral in de voormiddag kunnen er veel lage wolkenvelden hangen in verschillende streken, eventueel ook met enkele mistbanken. In de loop van de dag nemen de opklaringen toe en wordt het wisselend bewolkt in de meeste regio’s. In het uiterste zuiden blijft het de hele dag vrij zonnig. De maxima liggen rond 13 à 14 graden in het centrum, rond 12 graden in de Ardennen en aan zee en nog rond 17 graden in Lotharingen. De wind waait zwak tot matig en aan zee overwegend matig uit het noorden tot noordoosten.