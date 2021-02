Na ijskoude winterprik kan dooi van sneeuw leiden tot wateroverlast, mogelijk meer dan 10 graden volgende week

Er komt dit weekend een einde aan de reeks van ijsdagen in ons land. De maxima klimmen stilaan weer boven de nul graden, zo voorspelt het KMI. In de loop van volgende week verdwijnt de nachtvorst en kan het kwik overdag zelfs boven 10 graden uitkomen.

Vandaag wordt veel zon verwacht met hoogstens een paar hoge wolkensluiers, vooral in de namiddag. Het wordt iets minder koud dan de voorbije dagen, met maxima van 0 à 2 graden in Vlaanderen en -3 tot 0 graden in de Ardennen. Er waait een matige oostenwind, ruimend naar het oostzuidoosten. Over het zuiden kan de wind eerst nog vrij krachtig zijn.

Lees ook PREMIUM U toonde zich weer erg creatief: dit zijn uw leukste kunstwerken met sneeuw en ijs

Gladheid

Vanavond en volgende nacht blijft het droog, met een afwisseling tussen brede opklaringen en enkele wolkenvelden. De minima liggen op vele plaatsen tussen -­4 en ­-8 graden en kunnen in de hoge Ardennen dalen tot ­-12 graden. Het KMI waarschuwt dat het in heel het land opletten blijft voor gladde plekken op de wegen.

Morgen wordt het vrij zonnig met in de loop van de dag meer en meer hoge bewolking vanaf het westen. 's Ochtends vriest het nog stevig, maar in de namiddag klimt het kwik naar zo'n 5 of 6 graden in het centrum van het land.

Nummer 1722 geactiveerd

Omdat de temperaturen stilaan weer positief worden, zullen ijs en sneeuw de komende dagen wegsmelten. Het smeltwater zou kunnen leiden tot wateroverlast, en daarom werd het nummer 1722 voor hulp van de brandweer geactiveerd, meldt de FOD Binnenlandse Zaken zaterdag.

Het nummer 1722 bel je als je de hulp nodig hebt van de brandweer, maar als er niemand in levensgevaar is. Bijvoorbeeld bij een ondergelopen kelder of wateroverlast op de openbare weg. Als er wel iemand in levensgevaar is, is er het noodnummer 112. Als je 1722 belt, moet je eerst je postcode ingeven. Sommige brandweerzones hebben ook een digitaal formulier beschikbaar. Het digitaal formulier wordt met dezelfde prioriteit behandeld als een telefonische oproep.

En dan? Zachter met regen

De nieuwe week start maandag met regen. Een neerslagzone trekt dan van het westen naar het oosten over het land. De regen kan eerst tijdelijk aanvriezen, in de Ardennen is sneeuw mogelijk. De maxima liggen rond 4 of 5 graden in het centrum van het land.

De dagen nadien verwacht het KMI eerder wisselvallig weer met soms regen. Het wordt nog zachter, met maxima die overdag richting 10 en 11 graden klimmen. 's Nachts zou het ook niet meer vriezen.