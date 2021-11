Na het weekend mogelijk winterse buien door aanvoer polaire lucht

Komende dagen behouden we een rustig weerbeeld dankzij de nabijheid van een hogedrukgebied in de buurt van het Verenigd Koninkrijk. Richting het weekend en vooral volgende week wordt er koudere lucht aangevoerd vanuit het noorden. Weerdienst NoodweerBenelux verwacht dan ook een toenemende kans op neerslag die vooral in de Ardennen winters van aard kan worden.

Bekijk hier het weerbericht van Frank Duboccage:

Tot en met zondag profiteren we volgens NoodweerBenelux van rustige condities en normale tot iets te hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Tot en met zondag schommelt het kwik meestal rond 12 graden met vrij weinig wind. Vanaf maandag daalt de luchtstroming naar het noorden en wordt er polaire lucht aangevoerd.

Volledig scherm © NoodweerBenelux

Deze luchtsoort is een stuk kouder en laat de kans op buien stijgen. Het is niet uitgesloten dat deze winterse buien in de ochtend- en nachtperiode winterse neerslag produceren met lokale gladheid tot gevolg. Die kans is volgens NoodweerBenelux het hoogst in de hoger gelegen gebieden van ons land.

“Het is niet uitgesloten dat er ook elders in ons land korrelhagel of enkele smeltende sneeuwvlokken vallen. De luchtsoort is namelijk snipverkouden”, aldus weerman Nicolas Roose.

Zet de winterprik door?

Of de winterprik volgende week zal verscherpen is volgens de weerdienst nog niet duidelijk. Meerdere weermodellen geven een vrij grote kans op een verderzetting van het wisselvallig kwakkelweer waarbij er tijdens de nacht en ochtendperiode steeds kans is op wat gladheid. Automobilisten houden hier het best rekening mee in het verkeer.