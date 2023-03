Na het weekend is het uitkijken naar veel zachter weer, maandag wellicht al 17 graden

Nog een paar dagen moeten we ons warm induffelen, maar na het weekend mogen we ons opmaken voor zachtere temperaturen. Al blijft het nog even wisselvallig met maartse buien.

Het is zaterdagnamiddag rustig en droog met opklaringen en wolkenvelden bij maxima van 1 tot 7 graden. Zaterdagavond is het droog met opklaringen. Later in de nacht is het zwaarbewolkt vanaf het westen met perioden van regen, en vooral ten zuiden van Samber en Maas is er mogelijk eerst wat winterse neerslag. De minima gaan van -4 graden in de Ardennen tot +3 graden in het westen, zegt het KMI.

Zondagmorgen is het zwaarbewolkt tot betrokken met wat lichte regen of motregen, in de Hoge Venen nog tijdelijk wat smeltende sneeuw. In de loop van de dag verschijnen er vanaf het westen geleidelijk opklaringen, maar kan er ook nog een enkele bui vallen. Aan zee zou het droog blijven met de mooiste opklaringen. Het wordt zacht met maxima van 7 graden in de Hoge Venen tot 12 à 13 graden in het centrum van het land. Er waait een strakke wind uit westzuidwest, vrij krachtig vlak aan zee en overwegend matig in het binnenland. Er zijn rukwinden mogelijk tot rond 50 km/u, aan zee en op de Ardense Hoogten tot 60 km/u.

Maandag wordt het winderig met eerst veel bewolking en regen. In de loop van de dag wordt het wisselvallig met opklaringen, maar ook buien. De zuidwestelijke wind waait in het binnenland overwegend vrij krachtig met rukwinden van 60 tot 75 km/u. Aan zee waait er een krachtige tot zeer krachtige zuidwestenwind met rukwinden tot rond 85 km/u. Het wordt wel zeer zacht met maxima van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 graden in de Kempen en het centrum van het land.

Dinsdag is het wisselvallig met doorgaans veel bewolking en maartse buien, tussendoor ook opklaringen. Een donderslag is niet uitgesloten. 's Avonds gaat het in de Ardennen sneeuwen. Het wordt gevoelig frisser met maxima van 4 tot 9 graden. Er waait een strakke westelijke wind met rukwinden die lokaal oplopen tot rond 80 km/u.