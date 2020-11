Na grijze start van de dag maken wolken en mist plaats voor opklaringen

Zwaarbe­wolkt met hier en daar een bui, dit weekend kans op opklarin­gen

30 oktober Vrijdag blijft het meestal zwaarbewolkt maar hier en daar is er toch kans op een paar opklaringen, vooral dan in de namiddag. In het oosten kan er nog soms wat lichte regen of motregen vallen. De maxima schommelen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 16 graden in het westen. De wind waait matig, aan de kust vrij krachtig, uit zuidwest met rukwinden tot 50 km/uur of iets meer. Dat meldt het KMI.