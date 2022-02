Na Dudley en Eunice krijgen we nu Franklin over ons heen: drie stormen op enkele dagen, hoe uitzonderlijk is dat?

De brandweer heeft nog niet eens alle oproepen na storm Eunice kunnen afhandelen, of broer Franklin kondigt zich al aan. Vanavond en vannacht, en deels ook morgen, zullen er opnieuw felle windstoten over ons land razen. Eerder kregen we vorige week ook al Dudley te verwerken. Het gaat dus om drie stormen in een paar dagen tijd. Volgens VTM-weerman David Dehenauw is zo’n drielingstorm “opmerkelijk, maar niet uitzonderlijk”.

“Het koufront met de zwaarste windstoten komt rond 22 uur aan aan de kust en zal snel doortrekken naar het binnenland”, zegt Dehenauw over storm Franklin. Dehenauw verwacht “in het slechtste geval” windstoten tot 125 km/uur aan de kust, “en mogelijk plaatselijk nog meer”. Naast de forse windstoten is er kans op felle buien en onweer met korrelhagel. In de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Henegouwen is code oranje voor wind afgekondigd. In de rest van het land geldt code geel.

In nauwelijks enkele uren tijd zal het koufront door ons land trekken: van 22 uur vanavond tot ongeveer 2 uur ‘s nachts. “Rond middernacht zal het zich al in het centrum situeren en rond 1 à 2 uur ‘s nachts langs het uiterste oosten ons land verlaten”, zegt Dehenauw. Hij verwacht dat er opnieuw sprake zal zijn van schade, die lokaal groot kan zijn, maar minder uitgebreid dan bij storm Eunice. “Het zal ditmaal zeer, zeer lokaal zijn.” Dat is meeen het grote verschil met Eunice.

Maandag

Volgens de VTM-weerman zal het daarna tijdelijk wat rustiger worden, maar moeten we ons morgen opnieuw schrap zetten voor stevige windstoten. “Ook morgen zijn er nog rukwinden mogelijk van meer dan 100 km/uur aan de kust en in het binnenland tussen 90 en 100 km/uur, en misschien plaatselijk iets meer”. De wind komt uit het westen tot noordwesten, wat betekent dat het KMI ook stormtij verwacht, met hoge waterstanden aan de kust en voor de Zeeschelde. In Antwerpen worden de waterkeringsmuren gesloten.

Het goede nieuws: woensdag zou de beste dag van de week worden, droger en met veel zon. “In het weekend zou het dan absoluut rustiger moeten worden”, aldus Dehenauw.

Begin vorige week raasde Dudley over ons land. Daarna volgde Eunice en nu dus Franklin. Een zogenaamde ‘drielingstorm’. “Dat is allemaal één geheel van depressiekernen, stormen, die allemaal wat in groep hangen”, zei onze klimaatexperte en weervrouw Jill Peeters eerder al. “Vanaf ze een bepaalde limiet bereiken - over de schreef gaan - krijgen ze een naam.” De namen van deze drieling zijn dus Dudley, Eunice en Franklin.

Twee jaar geleden kregen we stormen Ciara en Dennis over de vloer en was het ook een derde weekend op rij stormachtig. Of dat uitzonderlijk is, vroegen we toen aan onze weerman David Dehenauw. “Het is opmerkelijk, maar niet uitzonderlijk”, zei hij. “In november 2009 hebben we drie stormen gehad in negen dagen tijd. In 1990 hadden we in de periode van 25 januari tot 28 februari zeker zeven of acht stormen na elkaar, met windsnelheden tot 169 kilometer per uur.”

Noodnummers

Het noodnummer 1722 blijft actief. Wie schade heeft door de storm, maar geen dringende bijstand nodig heeft, wordt gevraagd hulp aan te vragen via www.1722.be of via het nummer 1722. Die aanvragen via 1722 komen rechtstreeks bij de brandweer terecht.

Het noodnummer 112 dient enkel voor dringende situaties die mogelijk levensbedreigend zijn. De telefoonoproepen naar 1722 komen bij de operatoren van de noodcentrales 112 terecht. Zij behandelen de meest dringende oproepen eerst.