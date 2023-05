Morgen weer een mooie dag: temperatuur stijgt tot bijna 25 graden

KIJK. Factor 10 of factor 50? Dit betekenen de cijfers op je zonnecrème en zo bepaal je welke je het best gebruikt

Donderdag start zonnig met wel veel sluierbewolking. In de loop van de dag dikt de bewolking verder aan vanuit Frankrijk, maar het blijft nog tot de avond droog. Het wordt warmer met maxima tussen 18 en 21 graden in de Ardennen en 21 tot 23 graden elders, bij een matige zuidoostenwind. Dat meldt het KMI. Volgens de weerdienst ‘Noodweerbenelux’ is op sommige plaatsen in Vlaanderen zelfs 24 graden mogelijk.

Donderdagavond is het zwaarbewolkt en kan er vooral over het westen hier en daar een bui vallen, maar elders blijft het wellicht op de meeste plaatsen droog. Tijdens de nacht naar vrijdag komen er vanuit het zuidwesten opnieuw opklaringen. Later op de nacht ontstaat er in het zuiden lage bewolking met mogelijk mist. Het koelt echter, door de aanvoer van vrij warme lucht, niet erg af met minima tussen 10 en 12 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met opbollende stapelwolken die uitgroeien tot buien en die in de namiddag kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 15 graden op de Hoge Venen en tot 18 of 19 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit het zuidwesten.

Zaterdag begint overwegend droog met brede opklaringen op vele plaatsen. In de loop van de dag komt er meer bewolking en vooral op het einde van de dag stijgt de kans op regen of buien vanuit het westen. De maxima liggen tussen 18 en 20 graden op de meeste plaatsen. De wind is eerder zwak uit zuid tot zuidwest.

Zondag trekken buien van west naar oost door het land. De buien kunnen onweerachtig zijn, vooral als ze in de namiddag over het oosten van het land trekken. In het westen en het centrum wordt het in de namiddag droger en verschijnen er meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 15 en 18 graden. De wind waait matig uit westelijke richtingen.

