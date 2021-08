Morgen opnieuw code geel voor onweersbuien met stevige windvlagen, volgende week temperaturen tot 28 graden

In het westen is het vrijdag avond en -nacht eerst droog met brede opklaringen, elders is het wisselend tot zwaarbewolkt met buien. Op het eind van de nacht neemt de kans op buien ook in het westen toe. De minima schommelen tussen 10 en 14 graden.

Zaterdag wordt het in het centrum en oosten van het land tijdelijk droger met breder wordende opklaringen. In het westen daarentegen vallen er dan al enkele buien. In de loop van de namiddag trekken de buien over heel het land en worden daarbij intenser. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Hoge Venen, 20 graden aan zee en 21 of 22 graden in het centrum.