Morgen kans op winterse buien: “Natte sneeuw of korrelhagel is mogelijk”

Het weekend begint vandaag zonnig, maar het is wel opletten geblazen voor een schrale, matige oosten- tot noordoostenwind die gepaard kan gaan met rukwinden rond 45 kilometer per uur. Het kwik boet enkele graden in bij maxima tussen 8 graden in de Ardennen en 13 graden in het westen. Dat meldt het KMI. Morgenochtend is er zelfs even kans op enkele winterse buien.

Vanavond is het helder tot lichtbewolkt. In de loop van de nacht wordt het wisselend bewolkt vanaf de Duitse grens. Op het einde van de nacht vallen er enkele winterse buien over het oosten en het centrum. Over het westen blijft het droog.

De minima dalen naar waarden tussen 0 en -2 graden in de Ardennen, rond +1 à +2 graden in de andere streken en +3 of +4 graden aan de kust. Er waait een matige en later soms een zwakke wind uit oost tot noordoost.

Het KMI waarschuwt voor gladde wegen zaterdagnacht en zondagochtend in het zuiden van het land. Voor de provincies Luik, Namen en Luxemburg geldt code geel. Ten zuiden van Samber en Maas kunnen de wegen lokaal glad worden door enkele sneeuwbuien.

Natte sneeuw of korrelhagel

Zondagochtend vroeg kan er nog wat sneeuw vallen in de Hoge Ardennen en kan die eventjes blijven liggen. Elders verwacht het KMI eerst enkele (winterse) buien. “Natte sneeuw is mogelijk of een beetje korrelhagel”, aldus weerman David Dehenauw.

In de loop van de dag wordt het gedeeltelijk bewolkt en neemt de kans op buien geleidelijk aan af. Zondagavond blijft het droog, maar over het uiterste zuidoosten kan een storing voor wat neerslag zorgen. We halen maxima van 6 tot 11 graden. De zwakke tot matige oostenwind wordt later zuidwestelijk of veranderlijk. Zondagnacht verwacht het KMI over het oosten van het land neerslag en vrij zachte temperaturen. In de andere streken blijft het droog maar is het kouder met zelfs lichte lokale vorst. De minima schommelen van plaatselijk -2 graden in Vlaanderen tot +4 graden in het oosten. De zuidoostenwind waait zwak tot matig.

Begin volgende week is de zon opnieuw van de partij. Maandag wordt droog met zonnige perioden met temperaturen tot 16 graden. In het oosten kan er wel lokaal een bui vallen. Dinsdag en woensdag worden zonnig en nog een paar graden warmer.