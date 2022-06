Morgen heter in Frankrijk dan in India en Dubai

De hittegolf in Frankrijk zal morgen haar hoogtepunt bereiken. In sommige delen van het land worden temperaturen tot meer dan 40 graden verwacht. Nooit eerder was het al zo vroeg in het jaar zo warm in Frankrijk. Morgen in Bordeaux zelfs heter dan in India en Dubai.

De hittegolf in Frankrijk begon woensdag. Gisteren werd bij onze zuiderburen de warmste temperatuur ooit zo vroeg in het jaar opgetekend. In het plaatsje St-Jean-de-Minervois - in het departement Hérault, niet ver van de Middellandse Zee - gaf de thermometer maar liefst 40 graden aan. En daar zal het niet bij blijven. De piek van de hittegolf wordt morgen/zaterdag verwacht.

In twaalf departementen in Zuidwest-Frankrijk is code rood afgekondigd, voor 25 andere Franse departementen geldt code oranje. De situatie is erg uitzonderlijk en heeft te maken met de klimaatverandering. In de omgeving van Parijs kan het kwik morgen tot 39 graden klimmen, in Bordeaux en in Auxerre tot 41 graden, volgens Météo-France. De kans bestaat dus dat morgen in de Franse hoofdstad het junirecord van 1947 (37.6 graden) gebroken wordt. Tegelijkertijd voorspelt het Franse weerinstituut voor India maximumtemperaturen tot 39 graden en voor Dubai tot 34 graden. Dat het in juni in Frankrijk even warm en zelfs warmer wordt dan in India en Dubai is ongezien.

Frankrijk kende, net als ons land, in 2019 ook al twee stevige hittegolven na elkaar. Volgens het Franse ministerie van Volksgezondheid kwamen die zomer 1.435 mensen om als gevolg van de hitte. Parijs noteerde op 25 juli 2019 een recordtemperatuur van 42,6 graden. Diezelfde dag werd overigens ook het hitterecord in ons land gebroken: in Begijnendijk werd het die donderdag 41.8 graden.

Warmere zomer dan normaal

Zondag koelt het dan weer fors af in Bordeaux, tot nog maximaal 29 graden. Dat is maar liefst 12 graden minder dan de voorspelde maximumtemperatuur voor morgen. Ook in Parijs wordt het zondag volgens Météo-France niet warmer dan 28 graden. Op andere plaatsen in Frankrijk blijft het dan weer wél zondag nog heet. Zo zou Toulouse 34 graden halen, Auxerre en Straatsburg 38 graden.

La Chaîne Météo blikt verder vooruit in de toekomst en voorspelt een hete Franse zomer. In juli verwacht de weersite onweersbuien, maar de neerslag zou volgende maand niet hoger uitkomen dan gemiddeld. De temperatuur in juli zou wel 1 graad Celsius boven het gemiddelde liggen. Ook in augustus zou het nog een halve graad warmer zijn dan normaal, maar zou er 5 tot 10 procent meer neerslag vallen dan anders.