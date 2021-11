Mooi weer vandaag: zonnige en droge herfstdag met temperaturen tot 11 graden

Vandaag wordt het zonnig en droog. Enkel in het uiterste westen hangt er vrij veel bewolking, maar blijft het droog. De maxima schommelen tussen 7 graden in de hoge Ardennen en 11 graden elders. Er staat een zwakke wind uit een veranderlijke tot zuidelijke richting. Aan zee waait er een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Dat meldt het KMI.

Komende nacht trekt de zone met lage bewolking verder traag naar het oosten en bereikt tegen de ochtend ook het centrum. In het oosten blijft het vrijwel helder, waardoor het kwik er nog vrij diep kan zakken. Er kan daar wel mist gevormd worden, die kan aanvriezen. De minima liggen op de meeste plaatsen boven het vriespunt, in het westen zelfs ruim erboven. In het oosten echter ligt het kwik minimaal iets onder het vriespunt, maar lokaal kan het kwik in de koudste valleien nog tot -5 graden zakken. De wind waait zwak uit zuidelijke of veranderlijke richtingen. Aan zee staat er een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Morgenochtend is het op vele plaatsen grijs met lokaal gladheid in het zuidoosten. Ten zuiden van Samber en Maas komen er vrij snel opklaringen, maar elders blijft het tot de middag grijs, in het noordwesten mogelijk tot de avond. De maxima liggen rond 8 graden in de Ardennen en tussen 10 en 13 graden in het westen. De wind is overwegend zwak en veranderlijk.

Vrijdag beginnen we opnieuw met ochtendgrijs in vele streken. Deze laaghangende bewolking lost traag op, waarna we een afwisseling krijgen van soms brede opklaringen en wolkenvelden. Tegen het einde van de namiddag neemt de bewolking in het westen alweer toe door nadering van een regenzone. Het zou mogelijk wel droog blijven tot de avond. De maxima liggen tussen 6 of 7 graden in het zuiden van het land en 12 graden in het oosten. De wind waait eerst zwak uit zuidelijke richtingen en neemt in het westen van het land daarna toe tot matig.

Zaterdag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met regen of buien. In het westen zijn er in de namiddag wellicht opklaringen en wordt het droger. De maxima liggen daarbij rond 10 of 11 graden in het centrum.

Zondag draait de matige tot soms vrij krachtige wind naar noordoostelijke richting en wordt het in de meeste streken droog met een afwisseling van opklaringen en soms veel wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 7 en 10 graden.

Maandag blijft het droog, maar verloopt een groot deel van de dag grijs. In de loop van de namiddag of tegen de avond komen er wellicht opklaringen vanuit het oosten. We halen zo’n 9 graden.

Ook dinsdag blijft het droog en wisselen opklaringen af met mogelijk veel wolkenvelden. De maxima blijven rond 8 of 9 graden schommelen in het centrum.