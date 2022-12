Mogen we zachte wintermaanden verwachten? “Nog te vroeg om daarvan uit te gaan”

WEERBE­RICHT. Afwisse­lend buien en brede opklarin­gen, temperatu­ren tot 9 graden

De dag begint vandaag met veel lage bewolking en nog enkele buien in het oosten en noordoosten van het land. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag wordt het overal droog maar neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf het zuidwesten. In de loop van de namiddag kan al de eerste regen vallen in het westen van het land. Dat meldt het KMI.

21 november