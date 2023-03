Mogen we sneeuw verwachten deze week? Onze weerman blikt vooruit

Morgen trekt een neerslagzone traag door het land. In de Hoge Venen gaat het morgen en woensdag sneeuwen, zo vertelt onze weerman Frank Duboccage aan onze redactie. Mogen we ons ook aan winterse neerslag in Vlaanderen verwachten? Onze weerman blikt vooruit.

Morgen trekt een neerslagzone traag door het land. Het is zwaarbewolkt met in Laag-­ en Midden­-België regen of smeltende sneeuw en in Hoog­-België valt er sneeuw. De maxima schommelen tussen 0 en 2 graden in Hoog­-België en rond 3 of 4 graden elders. De wind waait matige tot soms vrij krachtige uit zuidwest, ruimend naar noordwest.

“Niet alleen in de Hoge Venen, maar ook in de rest van de Ardennen is de kans vrij groot dat het zal sneeuwen morgen", vertelt onze weerman Frank Duboccage. “In Vlaanderen is er tijdens de nacht van dinsdag op woensdag en op woensdagvoormiddag kans op winterse neerslag”, klinkt het. We krijgen temperaturen tussen -1 graad op de Hoge Venen en 4 tot 5 graden in Vlaanderen.

“De vraag is hoe noordelijk de neerslagzone komt. Er zijn modellen waarbij een groot deel van Vlaanderen gespaard blijft. Volgens die modellen zal het vooral ten zuiden van het land, in de Ardennen, sneeuwen”, klinkt het. “Stel dat het neerslaggebied iets noordelijker komt en dat de eerste neerslag valt in de tweede helft van de nacht met temperaturen onder het vriespunt, dan is de kans vrij groot dat het ook bij ons in Vlaanderen zal sneeuwen. De grootste kans op sneeuw krijgen we langs de Franstalige landgrens. Langs de Nederlandse grens is de kans minder groot.”