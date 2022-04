Mogelijk 22 graden vandaag. Hoe uitzonderlijk is dat? HLN LIVE vraagt het aan weerman Frank Duboccage

Heerlijke lentedag: kwik kan plaatse­lijk oplopen tot 20 graden en ook rest van de week wordt mooi

Het wordt opnieuw overwegend zonnig vandaag, met in de namiddag enkele wolkenvelden. Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 14 graden in de Hoge Venen en 18 tot 19 graden of lokaal zelfs 20 graden in Laag- en Midden-België. Het zou de eerste keer dit jaar zijn dat we de kaap van de 20 graden bereiken. Ook de rest van de week wordt mooi.

22 maart