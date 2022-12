Modderstromen en overstromingen op Sicilië door noodweer: automobilisten uit voertuigen gered

WEERBE­RICHT. Nieuwe regenzone trekt vanaf kust het land binnen, maxima tot 11 graden

Het is deze ochtend na het oplossen van het ochtendgrijs over het centrum van het land en op de hoogste toppen, meestal betrokken met enkele buitjes over het zuiden van het land. In de voormiddag kan er al wat lichte regen vallen over het westen. Stilaan trekt een nieuwe regenzone vanaf de kust het land binnen, meldt het KMI.

20 november