Minstens twee doden door overstromingen in Nieuw-Zeeland

WEERBE­RICHT. Koude dagen houden aan, nog meer sneeuw in Ardennen

Op vele plaatsen is het deze middag zonnig, met daarnaast ook wel al lage bewolking over het noorden van het land. Die lage wolken zijn afkomstig uit Nederland en trekken geleidelijk verder naar het zuiden. Over het noordoosten is wat lichte sneeuwval mogelijk. De maxima liggen tussen -4 en 0 graden in de Ardennen, iets boven het vriespunt elders in het oosten, tussen 1 en 3 graden in het centrum en westen en tot 4 graden aan zee.

21 januari