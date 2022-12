Minstens 34 busreizigers omgekomen bij aardverschuiving in Colombia

WEERBE­RICHT. Bewolkte zondag met vooral in westen veel regen

Het wordt zondag in alle streken betrokken, gevolgd door regen vanaf het westen en zuidwesten. In het oosten is het eerst nog droog. Wanneer de neerslag die regio's bereikt, is die ook al minder actief. In het uiterste westen daarentegen kan het redelijk stevig regenen, meldt het KMI.

6 november