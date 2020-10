Minder zacht vandaag, maar ook minder wind

Wisselval­li­ge herfstdag, maar tempera­tuur loopt wel op tot 19 graden

30 september Het wordt woensdag wisselend tot zwaarbewolkt en regenachtig. Later op de dag verschijnen er wat meer opklaringen, maar een buitje is niet uitgesloten, zeker in het oosten. Het is wel zacht, met maximumtemperaturen tussen 14 graden in de Hoge Ardennen en 19 graden in het centrum.