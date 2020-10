Midden volgende week 15 graden mogelijk

Weekend start zonnig en warm, later kans op onweersbui

19 september Het weekend begint eerst zonnig, maar geleidelijk komen er meer wolkenvelden vanuit Frankrijk. In de loop van de namiddag is er vooral langs de grens met Frankrijk kans op een lokale bui, eventueel met een donderslag. Het blijft warm voor de tijd van het jaar met maxima tussen 22 graden in de Hoge Venen en 27 of 28 graden in het centrum van het land, zo meldt het KMI.