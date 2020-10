Midden volgende week 15 graden, maar ook regen op komst

Wisselval­lig weekend met enkele opklarin­gen

3 oktober Deze namiddag valt er eerst nog wat regen in het noorden en het oosten van het land. Later wordt het droger en verschijnen er enkele opklaringen vanaf de Franse grens. De maxima schommelen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 14 (of lokaal 15) graden in het centrum van het land, meldt het KMI.