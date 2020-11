Meer dan 16 graden op 18 november, dat is heel uitzonderlijk: “Evenaring van record uit 1926"

UPDATE Tyfoon Goni gaat met 225 km/u aan land op Filipijnen: miljoen mensen geëvacu­eerd

1 november De tyfoon Goni is zondag aan land gegaan op de Filipijnen met windsnelheden van 225 kilometer per uur. De tyfoon is daarmee de tot nu toe zwaarste storm van het jaar. In het gebied werden eerder al zo’n miljoen mensen geëvacueerd. De overheid verwacht “catastrofale toestanden” bij de doortocht van de tyfoon. Goni won de voorbije uren nog aan kracht. Hij bereikte in de loop van zondagnacht 4.50 uur lokale tijd het eiland Catanduanes.