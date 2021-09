Lokaal felle buien met onweer: nummer 1722 geactiveerd

HET WEERHet Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) waarschuwt voor plaatselijk felle buien, die vooral in het zuidoosten en oosten kunnen gepaard gaan met onweer. Er is daarbij ook kans op hagel. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722.

Het wordt vandaag wisselend tot soms zwaarbewolkt weer met vanaf het zuiden eerst perioden van regen of buien, die vooral in het oosten onweerachtig kunnen zijn. Later op de dag ontwikkelen er zich op meerdere plaatsen felle buien die vooral in het zuidoosten en oosten kunnen gepaard met onweer. Er is daarbij ook kans op hagel. Het wordt zwoel met maxima van 21 tot 26 of 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidwestelijke richtingen, maar wordt tegen de avond op vele plaatsen zwak uit veranderlijke richting, aldus het KMI.

Het nummer 1722 is geactiveerd. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel enkel het noodnummer 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Vanavond en vannacht wordt het in het westen en het centrum van het land droog met breder wordende opklaringen. In het zuidoostelijke deel van het land blijft het wisselend bewolkt met nu en dan buien, die aanvankelijk nog kunnen gepaard gaan met onweer. Het wordt een zachte nacht met minima van 13 tot 18 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind.

Morgen wordt het onstabiel en wisselend bewolkt tot zwaarbewolkt met aanvankelijk enkele lokale buien. Later op de dag ontwikkelen er zich meer buien die vooral in het zuidoosten van het land gepaard kunnen gaan met onweer. In het noordwesten neemt de kans op onweer tegen de avond toe. De maxima liggen tussen 18 of 19 graden in de Hoge Ardennen en 23 of 24 graden over het westen. De wind wordt zwak tot matig uit het zuidwesten.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met in de loop van de dag mogelijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 21 graden in het centrum bij een matige west- tot zuidwestenwind.

Zondag wordt het wisselend bewolkt tot soms zwaarbewolkt weer, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In het noorden van het land is een bui niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest tot west en draait tegen de avond naar noordelijke richtingen.