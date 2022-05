LIVE. Straten blank na felle stortbui in Maasmechelen - Verlaagde maximumsnelheid op Vlaamse snelwegen opgeheven

Het blijft nog wel even warm en droog en dat hebben we te danken aan omegablok­ka­de

Het lijkt wel of de zomer in het land is. Nog zeker tot en met volgende week woensdag wordt erg warm en droog weer verwacht, een onweer op zondag of maandag niet te na gesproken. En dat hebben we volgens de Europese weermodellen te danken aan een zogenaamde omegablokkade.

