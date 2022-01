LIVE. Springtij in Oostende, rukwinden tot 90 km/u mogelijk: “Piek van storm Corrie wordt rond de middag verwacht”

Op verschillende plaatsen in het land zijn maatregelen van kracht vanwege mogelijk stormweer. Dat komt omdat we te maken krijgen met de naweeën van ‘storm Corrie’, die deze ochtend in Nederland aan land kwam. Het KMI waarschuwt voor rukwinden tot 90 km/u en stormtij. Via HLN LIVE doen we de hele dag updates over het onstuimige weer. Bekijk hierboven livebeelden van het springtij in Oostende.

Storm Corrie zorgde bij onze noorderburen al op verschillende plaatsen voor schade en verkeersoverlast. Zo zorgde op de snelweg A7 in Noord-Holland een omgewaaide boom voor een file. In Scheveningen kwam een boom op een auto terecht. Op de Nederlandse luchthaven Schiphol in Amsterdam zijn 260 vluchten geannuleerd. Tussen Haarlem en Leiden rijden er geen treinen omdat er een boom op de bovenleiding viel.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. Storm Corrie raast over de pier bij het Nederlandse IJmuiden. © ANP

Bij ons gaat het er iets minder fel aan toe, maar toch waait het ook hier stevig en is er springtij. “In de loop van de ochtend zal de wind fel toenemen”, legde weerman Frank Dubbocage vanmorgen uit bij HLN LIVE. “De piek wordt rond de middag verwacht voor de kustregio en om 14 uur voor het centrum en het oosten van het land.”

Windstoten tot 90 km/u

Dubbocage noemt windstoten tot 80 à 90 kilometer per uur “behoorlijk veel”. “Het gaat echter niet echt om een stormwind”, nuanceerde hij gisteren al bij HLN LIVE. “Maar het gaat dus wel hard waaien. Wees voorzichtig en ga niet direct in een bos wandelen, want er kunnen mogelijk takken afbreken. Rond 15 à 16 uur zal de wind in kracht afnemen, ‘s avonds zal het gedaan zijn met die felle windstoten.”

Quote In Nederland kan het tot windstoten tot 110 km/u komen. Daarom wordt het daar ook storm Corrie genoemd. Wij gaan daar een deel van meekrijgen. Weerman Frank Dubbocage bij HLN LIVE

De weerman voegde nog toe: “In Nederland kan het intussen tot windstoten tot 110 km/u komen. Daarom wordt het ook in Nederland ‘storm Corrie’ genoemd. Wij gaan daar een deel van meekrijgen.” De storm is daarmee overigens vernoemd naar de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI. Dat een storm haar naam draagt, vindt Corrie Van Dijk “heel bijzonder”, zegt de Nederlandse.

Stormtij

Aan zee moet er vooral rekening gehouden worden met hoge waterstanden. Het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Vlaamse Waterweg waarschuwen voor gevaarlijk stormtij aan de kust en de Zeeschelde deze namiddag.

“Vanmiddag is het hoogtij, beginnend springtij eigenlijk, en dat levert extreem hoge waterstanden op in combinatie met storm”, legde VTM NIEUWS-journalist Klaas Danneel uit in een update rond 12 uur vanuit Oostende. “Nu al botst en hutst het water over de strekdammen en de volgende twee uur zal het water alleen maar stijgen.”

De hoge waterstanden worden veroorzaakt door drie factoren: de windpieken tot 90 km/u, het beginnend springtij dat er zit aan te komen, en de extra opstuwing van het zeewater - bijna 1 meter 30 hoger dan normaal - doordat de wind pal uit de zee blaast, uit het noordwesten. Het alarmpeil zal vermoedelijk overschreden worden. “Het echte stormtij verwachten ze hier aan de kust tussen 12.30 u en 13.00 u, wanneer het hoogtij is”, aldus Danneel. “Dan kan het water over het staketsel hutsen en dat wordt ook verwacht. (...) Echte wateroverlast verwachten ze niet.”

Volledig scherm Een vrouw trotseert de wind in Oostende. © BELGA

In Oostende zijn sinds gisterenmiddag alvast twee strekdammen afgesloten, omdat het gevaar bestaat dat golven over de dammen slaan. Verder is de stormvloedkering geplaatst tussen de Visserskaai en het Zeeheldenplein. Dat zijn schotten die op kritieke plaatsen op de zeedijk het zeewater moeten tegenhouden. Er worden golven verwacht tot drie meter hoog.

In Blankenberge werden rond 11 uur zowel de pier als het Oosterstaketsel afgesloten voor wandelaars en fietsers. Dat geldt ook voor de lage wandelingen aan de kant van de Wenduine Steenweg en de Franchommelaan. Ook elders aan de kust zijn er maatregelen getroffen.

Waterkeringspoorten Antwerpen gesloten

De waterkeringspoorten langs de Scheldekaaien in Antwerpen worden deze middag gesloten door verwacht hoogwater. Bestuurders die hun wagen op de Scheldekaaien hebben geparkeerd, krijgen de raad om die te verplaatsen. “Het wordt sterk afgeraden om te voet de waterkeringsmuur over te steken tijdens of onmiddellijk na hoogwater”, klinkt het nog bij de stad.

Het springtij heeft ook impact op de dienstregeling van de waterbus en de veerdiensten in Antwerpen. Gebruikers kunnen best de respectievelijke websites checken voor actuele informatie. De waterkeringspoorten zullen vermoedelijk rond 18 uur weer worden geopend.

In het Brussels Gewest zijn de gewestelijke parken, natuurreservaten en bossen dicht voor het publiek. Ook het Zoniënwoud is niet toegankelijk. Leefmilieu Brussel raadt aan om niet in de buurt van bomen te komen.

Nummer 1722 geactiveerd

De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722. Op die manier wil men de hulpdiensten niet overbelasten en blijven de noodnummers vrij voor de meest dringende oproepen.

Voor storm- en waterschade waarvoor men bijstand van de brandweer nodig heeft, kan men een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. “Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn”, benadrukt de overheidsdienst.

Infrabel: “Maak tuinspullen goed vast”

Intussen adviseert spoornetbeheerder Infrabel om tuinspullen goed vast te maken tijdens dit weer. Schade door stormweer veroorzaakte in 2020 circa 666 uur vertraging op het Belgische spoornet. Een groot deel van die schade had vermeden kunnen worden door de hulp van de omwonenden van sporen. “Zorg dat je tuinspullen goed zijn vastgemaakt”, aldus het advies. “Denk aan trampolines, afvalbakken, dekzeilen, tuinmeubelen en andere losse voorwerpen”.”

Infrabel benadrukt om zelf nooit op de sporen weggewaaide zaken op te ruimen. Er kan altijd een trein aankomen. “Neem dan contact op met de hulpdiensten via het nummer 112. Zij doen het nodige om het treinverkeer stil te leggen en de spullen op te ruimen.”

Rest van de week?

Wat brengt het weer de volgende dagen? Morgen wordt het zwaarbewolkt met soms lichte regen en in de Ardennen sneeuw, in de namiddag wordt het droger en zal het wat opklaren. De temperaturen schommelen tussen 3 graden in de Ardennen en 11 graden in het westen. Er is nog steeds kans op rukwinden tot 60 kilometer per uur. Dinsdagnacht is zwaarbewolkt met wat kans op lichte neerslag.

Woensdag wordt zwaarbewolkt met soms wat regen. Het wordt zacht met maxima van 5 graden in de Hoge Venen en 12 graden in het westen. Daar wordt het in de loop van de dag wat droger. De wind waait matig of aan zee soms vrij krachtig. Donderdag is het opnieuw zwaarbewolkt met soms lichte regen of motregen. De maxima schommelen tussen 3 of 4 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het westen. De wind waait matig en aan de kust vrij krachtig. Vrijdag bereikt een vrij actieve regenzone ons land vanaf de kust.

Zaterdag zou dan overwegend droog blijven, maar zondag neemt de kans op perioden van regen mogelijk toe.

