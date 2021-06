LIVE. Onweer barst los in ons land: videobeelden tonen flinke hagelbuien en ondergelopen straten

WeernieuwsVanuit Frankrijk trekken felle onweersbuien - met lokaal veel regen - momenteel van het zuidwesten naar het noordoosten over ons land. Er staan al verschillende straten onder water in ons land, vooral in Vlaams-Brabant. Het KMI kondigde code oranje af. Volg hieronder alles op de voet.

Code oranje houdt in dat er op verschillende plaatsen overvloedige neerslag kan vallen op korte tijd, aldus het KMI. “Het kan gaan om 30 l/m² op een uur tijd, en meer over langere tijd. Ook kunnen er hagelbollen van enkele centimeters voorkomen en plaatselijk felle rukwinden.”

Volledig scherm Straten staan onder water in Schepdaal, Vlaams-Brabant. © HLN

Heb je zelf videobeelden van de storm? Stuur ze ons zeker door naar video@hln.be of via Whatsapp op het nummer 0474/74.65.02.

Momenteel trekken er vanuit Frankrijk felle onweders over het land. Dit kan gepaard gaan met hevige windstoten tot 90 km/uur, zo kondigde NoodweerBenelux aan. Nicolas Roose waarschuwt meteen voor een hoge bliksemfrequentie, kans op hagel en windstoten. De maxima schommelen tussen 18 à 19 graden aan zee en lokaal 27 graden in het centrum. De wind is in het binnenland eerst zwak uit het oosten tot noordoosten. Later wordt hij meestal matig uit noordelijke of veranderlijke richtingen.

“Het ergste in Vlaams-Brabant is voorbij. Het onweer trekt stilaan richting Mechelen en Antwerpen. Er is ook wat aan het ontstaan in Limburg”, zegt onze weerman Frank Duboccage. “Hagel heb ik al gesignaleerd gekregen en ook windstoten. In het centrum en in het oosten kan het vanavond opnieuw fel onweren. Voor de hele avond is het uitkijken voor felle onweersbuien. Er zijn nog onweerscellen zich aan het ontwikkelen.”

Vlaams-Brabant

Intussen is het onweer losgebarsten in de provincie Vlaams-Brabant. Verschillende straten in Schepdaal (Dilbeek) staan onder water. Ook zakte door de hevige regenval een muurtje in ter hoogte van de Chirolokalen in de E. Eylenboschstraat. Een wagen die er geparkeerd stond kreeg de volle laag.

Onder meer in het centrum van Halle maar ook in Alsemberg, Beersel en Sint-Gensius-Rode is er wateroverlast.

Volledig scherm Omgevallen muurtje laat grote schade na aan wagen in Schepdaal. © Amber Gys

Brussel

Ook in Brussel is er zeer veel regen op korte tijd gevallen. Door wateroverlast zijn in Brussel de volgende tunnels afgesloten: de Hallepoorttunnel in beide richtingen, de Vleurgattunnel richting Terkameren, en de Stefaniatunnel richting centrum. Ook op metrolijnen 1 en 5 is er hinder door wateroverlast.

Er waren ook hagelbollen mee gemoeid. Met onweer kreeg de hoofdstad nog niet te maken. De Brusselse brandweer moest al zo’n 50 keer uitrukken en zal vanavond overuren moeten draaien: er staan nog meer dan 300 interventies op het programma.

Volledig scherm Aan de Beurs in Brussel. © Marc Baert

Volledig scherm Aan de Beurs in Brussel. © Marc Baert

West-Vlaanderen

Zoals er werd voorspeld was er rond 13 uur een felle stortbui in Ieper. Op dat moment zat er al wat volk op de terrasjes op de Grote Markt. Voor mensen die geen plaatsje hadden, was het even sprinten om te kunnen schuilen.

Volledig scherm Regen verrast terrasbezoekers op de Grote Markt in Ieper. © Henk Deleu

Bekijk hier om hoe laat het onweer in jouw buurt losbarst:

Volledig scherm . © KMI

Deze avond en nacht regent het op vele plaatsen nog een tijdje of zijn er hier en daar nog onweersbuien, plaatselijk hevig en met kans op hagel en lokale windstoten. In de loop van de nacht kan het op sommige plaatsen opnieuw nevelig of zelfs mistig worden. De minima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 17 graden in de Kempen en in Luik.

Verwachting komende dagen

Zaterdag begint nog met buien en een eventueel lokaal onweer. In de namiddag wordt het in het westen en later ook het centrum overwegend droog met doorgaans nog veel bewolking. Aan de kust zijn er enkele opklaringen mogelijk. In het oosten blijven (onweers)buien mogelijk tot 's avonds. De maxima liggen tussen 15 graden aan zee en plaatselijk 20 graden in de Kempen.

(Lees verder onder de weervideo voor de komende dagen.)

Zondag blijft het in het westen en het centrum overwegend droog met opklaringen. In het oosten is er meer bewolking en zijn enkele buien mogelijk. De maxima liggen rond 15 graden in de Hoge Ardennen, rond 17 graden aan de kust en om en bij 21 graden in het centrum van het land.

De nieuwe week zou eerder zonnig starten, maar in de loop van de namiddag en dinsdag zal de kans op een bui op sommige plaatsen weer toenemen, verwacht het KMI.

Loading… Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: Bliksem mist man op haar na

Bekijk ook: Bliksem slaat vlak voor filmende bewoner in

Volledig scherm Straten staan onder water in Schepdaal, Vlaams-Brabant. © HLN