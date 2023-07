LIVE. Nu ook bosbranden in Portugal en op Gran Canaria - Verkoold lichaam gevonden op Grieks eiland

Er zou gisteravond al voor 200 hectare of 2 vierkante kilometer aan bos in de as gelegd zijn, volgens de autoriteiten.

Ook in het centrum van het Spaanse eiland Gran Canaria is een bosbrand uitgebroken. Hulpdiensten hebben al honderden mensen geëvacueerd uit hun huizen. Er zijn ook verschillende weken afgesloten voor het verkeer. Het vuur concentreert zich rond Pico de las Nieves, de hoogste berg van het eiland.

De brand brak rond 17 uur gisteravond uit in het nationaal park Sintra-Cascais, dat zich uitstrekt over 145 vierkante kilometer. De bluswerken worden bemoeilijkt door hevige wind . Inwoners van Alcabideche en twee andere dorpen werden geëvacueerd . Dat was ook het geval voor twee groepen van Spaanse en Portugese scouts .

In Portugal zijn honderden brandweermensen in de weer met het bestrijden van een bosbrand in de populaire vakantiebestemming Cascais, ten westen van Lissabon. Ze worden daarbij geholpen door lokale bewoners, die het vuur te lijf gaan met emmers en tuinslangen.

Er is opnieuw een Europees weerrecord gesneuveld. Bij de zware onweders van de afgelopen dagen in het noorden van Italië zijn enorme hagelbollen naar beneden gekomen. In het dorpje Azzano Decimo, ten noordoosten van Venetië, werd zelfs een exemplaar gemeten van maar liefst 19 centimeter. Dat is de grootste hagelsteen ooit waargenomen in Europa.

"Het gevaar is nog niet voorbij", zei een brandweerwoordvoerder op de Griekse staatsradio. Sinds 12 juli is in heel Griekenland sprake van zowat 500 bos- en natuurbranden, klinkt het.

Meer dan honderd brandweermannen zijn nabij Dubrovnik, in het zuiden van Kroatië, in de weer om een bosbrand te blussen. Ze krijgen daarbij de hulp van blusvliegtuigen, zo meldde de nationale brandweervereniging van het Balkanland woensdag.

Ook in het westen van het schiereiland Peloponnesos woeden bosbranden. Hier is sprake van 140 brandweermannen en een blushelikopter die een bosbrand bestrijden.

Op Corfu is de situatie minder gespannen. In het noorden van het Ionische eiland, ten noordwesten van het vasteland, zijn er geen grote brandhaarden meer, aldus de regionale staatszender 'ERA-Corfu'. Ook daar zijn blusvliegtuigen ingeschakeld om de kleinere brandhaarden te bedwingen.

De Griekse brandweer en zowat 3.000 helpers zijn er afgelopen nacht in geslaagd het toeristische dorp Gennadi, in het zuidoosten van Rhodos, te vrijwaren van de vlammen. Lokale media melden vandaag dat de brandweer bij het krieken van de dag meteen blusvliegtuigen en helikopters inschakelde om het vuur voort te bestrijden. Nabij Mesanagros, in het zuiden van het eiland, woedt nog steeds de gevaarlijkste brand op Rhodos, aldus nieuwswebsite 'Rodiaki'.

Vandaag wordt het in het noorden goed weer, behalve wat buiten in het noordoosten, vooral in de ochtend. In het midden van Italië wisselen bewolking en opklaringen elkaar af, en kan er aan de Adriatische Zee een buitje vallen. Het zuiden blijft zonnig, maar gaat eindelijk lagere temperaturen tegemoet, en in de regio's Basilicata en Puglia kunnen regenbuien vallen.

"Het is met grote droefheid dat ik de tragedie vernomen heb van twee ongevallen door het noodweer, waarbij een meisje van 16 jaar om het leven kwam tijdens een scoutskamp in Brescia (noorden) en een vrouw door een val van een boom in Lissone (noorden)", aldus Meloni in een tweet.

Het aantal mensen dat in Italië is omgekomen bij onweer en branden is opgelopen tot vijf. Dat meldt premier Giorgia Meloni dinsdagavond in een boodschap op Twitter (ondertussen omgedoopt tot "X").

In de eerste plaats regelt Touring de vervanging van kapotte autoruiten. Als dat niet mogelijk is, of het voertuig te zwaar beschadigd is om nog veilig te kunnen rijden, stelt de reisbijstandsorganisatie een vervangwagen ter beschikking. De beschadigde voertuigen worden gecentraliseerd in het getroffen gebied en zo snel mogelijk naar België gebracht.

Door de extreme hitte woedden er al dagen hevige branden op Sicilië en op andere plekken in Italië . Ook andere zuidelijke landen worden getroffen door de extreme weersomstandigheden. In Griekenland zijn er branden gaande op onder andere de eilanden Corfu, Rhodos en Evia. Op Evia stortte een blusvliegtuig neer tijdens het bestrijden van de brand. De twee inzittenden kwamen om het leven.

Twee verkoolde lichamen zijn in de buurt van het vliegveld van Palermo gevonden , meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Vermoedelijk zijn de twee mensen omgekomen door de branden die op Sicilië woedden . Eerder op dinsdag was ook al een vrouw om het leven gekomen door de branden. Een ziekenhuis in de Siciliaanse hoofdstad is vanwege de branden deels ontruimd.

Bijna 100 brandweerlieden zijn uitgerukt om een natuurbrand nabij de internationale luchthaven van Nice onder controle te krijgen. De Franse brandweer blijft actie in het gebied, maar de onderbreking van het weg- en treinverkeer in de buurt is opgeheven. Volgens de Franse luchtvaartautoriteit heeft de brand " voorlopig geen impact op het luchtverkeer ".

De Franse brandweer bestrijdt een bosbrand in Cagnes-sur-Mer en Villeneuve-Loubet, dicht in de buurt van de internationale luchthaven van Nice , dat meldt persbureau Reuters. Het weg- en treinverkeer is onderbroken, maar voorlopig zijn er nog geen evacuatiemaatregelen afgekondigd.

Ook vervangwagens of een vlucht naar huis zoeken, is vaak een probleem . VAB bekijkt de optie om gestrande reizigers op te pikken met autobussen vanuit België.

Wagens waarvan de voorruit zwaar beschadigd is door hagel kunnen niet huiswaarts vertrekken. In normale omstandigheden wordt een auto dan naar een autoglascentrale gebracht voor herstelling, maar door de omvang van het noodweer is dat niet meer mogelijk. De lokale centrales zijn overbevraagd en hebben wachttijden tot vier weken .

"Het noodweer in delen van Zwitserland en Italië zorgt voor een toevloed aan noodoproepen", klinkt het bij VAB. Vooral uit de regio rond het Gardameer, zouden er erg veel meldingen zijn van auto's die beschadigd zijn . "Momenteel hebben we op één dag al meer dan 150 dossiers geopend van klanten die in de problemen zitten", aldus nog de reisbijstandsorganisatie.

De telefoons van de alarmcentrale van de VAB staan roodgloeiend door alle oproepen uit Noord-Italië . Dat meldt de mobiliteitsorganisatie dinsdag in een persbericht. De reisbijstandsorganisatie bekijkt of gestrande reizigers met autobussen vanuit België kunnen worden opgepikt.

Twee vrouwen overleden nadat ze onder omgevallen bomen terechtkomen tijdens storm in Noord-Italië

Zware stormen hebben delen van Noord-Italië maandagnacht getroffen. Daarbij zijn zeker twee vrouwen om het leven gekomen, zo meldt de Italiaanse premier Giorgia Meloni.

In Cedelgo, in de regio Lombardije, overleed een 16-jarig meisje nadat ze onder een omgevallen boom terechtkwam. Dat meldt persbureau ANSA. Ze was er op kamp met haar scoutsgroep. In Lisonne, ten noorden van Milaan, overleed een tweede vrouw op dezelfde manier. Premier Meloni drukte op sociale media haar "grote droefheid" uit.

Con forte dispiacere ho appreso la tragica notizia di due incidenti dovuti al maltempo, nei quali hanno perso la vita una ragazza di 16 anni in un campo scout in provincia di Brescia e una donna a Lissone, entrambe travolte da un albero. Il mio più sincero abbraccio e totale… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 25, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vooral het gebied rond Milaan en de hele regio Lombardije zijn zwaar getroffen door regen, windstoten en hagelstormen, nadat onweer zaterdag al voor aanzienlijke schade had gezorgd in Noord- en Midden-Italië. Op beelden is te zien hoe omgevallen bomen straten blokkeren en auto's verpletteren. In Milaan was de neerslag kort, maar hevig. ANSA spreekt van hagel zo groot als tennisballen.

Een vlucht van Delta Airlines, die van Milaan naar New York zou vliegen, kwam maandag kort na vertrek in de storm terecht. Daarom werd besloten om al te landen in Rome. Het vliegtuig zou beschadigd zijn geraakt, al is niet duidelijk in welke mate. Over gewonden is nog niets bekend.