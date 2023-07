LIVE. Noodweer laat ravage achter in noorden van Italië en Zwitserland en schuift op naar het oosten - Vliegveld Palermo dicht wegens bosbranden op Sicilië

UpdateVolgens ESTOFEX, een Europese organisatie die zwaar weer voorspelt, kunnen meerdere landen in het zuidoosten van Europa vandaag nog geraakt worden door het zeer gevaarlijke noodweer waarbij gisteren twee doden en een vijftiental gewonden vielen in het noorden van Italië en in Zwitserland. Dat laatste land kan ook vandaag plaatselijk nog te maken krijgen met extreme hitte en onweers- en hagelbuien , net als delen van Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Servië en Griekenland. Lees alles over de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

- ESTOFEX gaf maandag een waarschuwing van het hoogste niveau (level 3) qua extreem weer voor Noord-Italië, Oostenrijk en Slovenië, wat het zelden doet. - In Zwitserland was het al prijs. In de stad La Chaux-de-Fonds viel kort voor de middag een dode toen een torenkraan omwaaide. Ook raakten 15 mensen gewond. De weerdienst spreekt van een "vermoedelijke tornado" bij een wind die 217 kilometer per uur bereikte. - In het noorden van Italië werden wegen omgevormd tot rivieren door een "waterbom". Ook daar viel een dode, toen een vrouw (58) verpletterd werd door een omvallende boom.

Liveblog bekijk belangrijke updates Milaan getroffen door nieuw zwaar onweer De Italiaanse stad Milaan is vanmorgen rond 4 uur opnieuw getroffen door zwaar onweer met harde wind en hagel. Er liepen honderden telefoontjes binnen bij de brandweer van de stad voor omgevallen bomen, weggewaaide daken en overstromingen. Ook enkele tramlijnen liepen schade op. Op dit moment zijn er wel geen gewonden gemeld, aldus het Italiaanse persagentschap ANSA. Vliegveld Palermo dicht wegens bosbranden op Sicilië Terwijl het noorden van Italië te maken heeft met noodweer, kampt het zuiden van het land met bosbranden. Het vliegveld van Palermo op Sicilië is daarom tot zeker 11 uur deze ochtend gesloten vanwege de bosbranden in de omgeving van de luchthaven. De branden op Sicilië hebben gisteren de heuvels rond de hoofdstad Palermo bereikt. Luchthaven Falcone Borsellino bericht in de nacht van maandag op dinsdag dat het vliegveld genoodzaakt is te sluiten. Op foto's bij dat bericht is te zien dat de branden niet ver van het vliegveld woeden. De brandweer probeert met man en macht te voorkomen dat de branden rond Palermo overslaan op huizen en andere gebouwen in de stad. Sicilië gaat al sinds eind vorige week gebukt onder een hittegolf. In de plaats Catania werd maandag een temperatuur van 47,6 graden gemeten. Honderdduizenden mensen op het eiland zitten zonder stroom. Aggiornamento: emesso Notam di chiusura scalo aereo fino alle 11 local time #Sicilia #aeroporto di #Palermo #incendio pic.twitter.com/r9hyVTQOGi — Aeroporto di Palermo (@AeroportoPa) July 25, 2023 Belgen aan Gardameer: "Autoparkeerplaats is autokerkhof geworden" Onze redactie is door meerdere Belgen gecontacteerd die momenteel in het noorden van Italië verblijven. Ze sturen indrukwekkende beelden en alarmerende berichten over de nasleep van de felle hagelbuien die de regio hebben geteisterd. "Hagelbollen zo groot als tennisballen. De auto is helemaal beschadigd, er zitten zelfs gaten in het koetswerk", zegt Jürgen Vermander, die momenteel verblijft op camping Bella Italia aan het Gardameer. "De parkeerplaats is een autokerkhof geworden." Schade aan een autoruit in de buurt van het Gardameer in het noorden van Italië. © Jorn Steinbach Dat beaamt ook Dzengiz Tafa, die elders aan het Gardameer verblijft. "Daarnet heb ik de auto, die geparkeerd staat in Sirmione aan het Gardameer, nagekeken. Hij is total loss... De voorruit is gebarsten en hij heeft een golfbalmotief gekregen." En het gaat ook volgens Tafa niet om slechts een paar voertuigen die schade hebben opgelopen. "Er staan hier zo'n honderd auto's. Allemaal zijn ze total loss." Nick Andries, een andere Vlaming die momenteel in de buurt van het Gardameer verblijft, hoorde van de Italianen ter plaatse dan weer dat ook voor hen zulk noodweer "ongezien" is. Grote blutsen in de voorruit van een auto. © Nick Andries Schade aan een autoruit. © JÜRGEN S Het gras bij een accomodatie ligt vol met hagel. © Jorn Steinbach Belgische toerist in regio Verona: "Hagelstenen zo groot als pingpongballen" Hagelstenen ter grootte van pingpongballen, schrijft Kevin Hamelinck bij de foto's van de hagel die rond 23 uur tijdens een vijf minuten durende hagelbui in de regio Verona viel. © Kevin Hamelinck Hagelstenen ter grootte van pingpongballen, schrijft Kevin Hamelinck bij de foto's van de hagel die rond 23 uur tijdens een vijf minuten durende hagelbui in de regio Verona viel. © Kevin Hamelinck Hagelstenen ter grootte van pingpongballen, schrijft Kevin Hamelinck bij de foto's van de hagel die rond 23 uur tijdens een vijf minuten durende hagelbui in de regio Verona viel. © Kevin Hamelinck "Hagelstenen zo groot als tennisballen" in Noord-Italië Het noodweer treft opnieuw het noorden van Italië, vooral de regio Lombardije en plaatsen op de lijn Milaan-Trento-Udine. Daar heeft men te maken met de zwaarste onweersbuien in hun soort, de zogenaamde 'supercel' of 'koning der buien'. Naast fikse neerslag en bliksem vallen er hagelstenen van 5 tot 10 centimeter groot. Het Italiaanse dagblad 'La Repubblica' spreekt zelfs van "hagelstenen zo groot als tennisballen". Ook moeten inwoners rekening houden met rukwinden tot 100 kilometer per uur. In Seregno, een stadje nabij Monza, is in verschillende wijken de stroom uitgevallen. De vrouw werd naar eigen zeggen meegesleurd door het water, dat in de tunnel een diepte bereikte van wel drie meter. Maltempo a Monza, donna rischia di annegare nel sottopasso allagato: salvata dai poliziotti https://t.co/FNMS6MKdcb — Il Giorno (@qn_giorno) July 24, 2023

In dezelfde stad werd ook het treinstation gesloten nadat rukwinden het dak van het station vernielden. #Maltempo, a Monza si lavora per mettere in sicurezza la stazione https://t.co/NvqdC2fbKq — AGTW (@AGTW_it) July 24, 2023 ESTOFEX waarschuwt voor meer noodweer Op een weerkaart die vanmorgen werd vrijgegeven, toont ESTOFEX in het paars waar het zwaarste noodweer vandaag en vannacht wordt verwacht. Naast Noord-Italië, Oostenrijk en Slovenië zouden ook het westen van Slovakije en Hongarije in de brokken kunnen delen. “Maak je klaar om te schuilen als je in het paarse gebied bent. Neem deze situatie ernstig”, waarschuwt ook de Franse klimaatexpert Nahel Belgherze. Volgens ESTOFEX ontwikkelden de eerste supercellen zich in de loop van de namiddag boven de Alpen. “Grote tot zeer grote hagelbollen in combinatie met harde wind hebben een hoog schadepotentieel bij dit soort stormen”, aldus de weerdienst. In de loop van de avond zal de temperatuur vanuit het westen beginnen te zakken, waardoor het noodweer zich makkelijker naar lager gelegen gebieden kan verplaatsen. Dan wordt het zwaarste noodweer verwacht. “Er is op sommige plaatsen risico op zeer grote (5 tot 10 cm) tot gigantische (groter dan 10 cm) hagelbollen en extreem harde windvlagen. De combinatie van de twee kan zeer veel schade veroorzaken.” Hoewel de omstandigheden niet ideaal zijn, tonen enkele gevallen uit het verleden dat “tornado’s en zelfs sterke tornado’s ook heel goed mogelijk zijn”, aldus nog ESTOFEX. Noord-Italië krijgt de zware onweders als eerste over zich heen. Daarna zullen ze doorschuiven naar het oosten, via de noordelijke Adriatische Zee richting Slovenië en/of het noorden van Kroatië. Daarna zou het rustiger worden, maar zeker Italië riskeert in de loop van de nacht nog enkele extra onweders met hagel. Noord-Italië, Oostenrijk en Slovenië zetten zich schrap voor noodweer. © ESTOFEX Zwitserse politie waarschuwt na dode en gewonden: "Blijf binnen" De politie van het Zwitserse La Chaux-de-Fonds en Neuchâtel vragen inwoners om voorzichtig te zijn en binnen te blijven, er zou namelijk opnieuw een onweersbui op komst zijn. Eerder op de dag viel een dode in a Chaux-de-Fonds door het noodweer. Een vijftiger zat in een wagen die door een bouwkraan verpletterd werd. Er raakte ook een vijftiental mensen gewond in de stad. Over hun toestand is niets bekend. De storm vanochtend zelf hield niet lang aan, maar de sterke windstoten veroorzaakten toch veel schade. Verschillende voertuigen werden beschadigd of zijn volledig vernield, daken werden afgerukt en bomen raakten ontworteld. Ook het spoornetwerk en busdiensten in de regio ondervonden hinder door de storm. Volgens de Zwitserse weerdienst MétéoSuisse was het "een waarschijnlijke tornado gelinkt aan een snel ontwikkelende onweercel langs de Jura (gebergte op de grens tussen Frankrijk en Zwitserland, red.)" die maandagochtend de stad bereikte. MétéoSuisse registreerde een windstoot van 217 kilometer per uur op het vliegveld in La Chaux-de-Fonds, "onder een onweercel die plots sterker werd toen ze de regio bereikte". In La Chaux-de-fonds bereikte wind snelheden van meer dan 200 km/u ...



Dat cijfer klinkt niet verbazingwekkend als je deze beelden ziet⛈🇨🇭pic.twitter.com/U88rV2qHK8 — Martijn Peters (@MartijnPeters_) July 24, 2023

De autoriteiten vergeleken de storm van vanochtend zelfs met een tornado van 1926 die dertig boerderijen verwoestte. Hulpdiensten gaan intussen verder met reddingsacties en het opruimen van de stad. De politie vraagt bewoners risico's, zoals vallende dakpannen of bomen, te mijden en zoveel mogelijk binnen te blijven. Het noodweer deed een bouwkraan in La Chaux-de-Fonds omwaaien die op een auto viel, de inzittende overleefde dat niet. © ANP / EPA Vliegtuig maakt noodlanding bij Rome Een vliegtuig van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta moest een noodlanding maken in Rome nadat het bij vertrek van de luchthaven van Milaan Malpensa in de problemen raakte door het slechte weer. Vlucht Dl 185 was op weg naar New York, maar liep schade op kort na het opstijgen. Het toestel landde veilig, volgens Delta, maar foto's laten zien dat het flink beschadigd is. Il volo della compagnia Delta Dl 185, partito da Milano Malpensa e diretto a New York JFK è stato dirottato sull'aeroporto di Fiumicino. L'aereo ha subito alcuni danni durante il maltempo #ANSA https://t.co/blh7EXwmlr pic.twitter.com/iitQVRoaIk — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 24 juli 2023

il volo #DL185 decollato da #Milano #Malpensa diretto a #NewYork Jfk è atterrato a Roma Fiumicino dopo aver dichiarato emergenza salendo in quota, una forte grandinata ha danneggiato varie componenti#meteo #avgeek #maltempo #squawk7000 #hail #aviation pic.twitter.com/00StVGX3mH — Vola Milano Malpensa [MXP] (@VolaMalpensa) July 24, 2023



Overzicht noodweer Italië

In de gemeente Lissone, ten noorden van Milaan. De vrouw (58) was even voor 16 uur buiten en kwam onder een vallende boom terecht. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor haar doen. De brandweer had lange tijd nodig om haar lichaam te bergen.

In Legnano bij Milaan raakten ook drie mensen gewond toen hun wagens geraakt werden door omvallende bomen. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Ook in Milaan zelf raakten verscheidene wagens en een deel van het elektriciteitsnet beschadigd door zwaar noodweer. Duikers van de brandweer moesten zelfs een inwoner redden die vastzat in zijn overstroomde garage. Verscheidene wegen zijn dicht en het openbaar vervoer raakte ernstig verstoord, onder meer door “ernstige schade aan het station van Monza”.

Ook de Italiaanse regio’s Varese en Brianza bij de Zwitserse grens werden geraakt door een “bom van water en wind”. Het gevolg was ondergelopen straten, omgevallen bomen en kapotte daken. Vooral in Lissone zijn er problemen gemeld. Wegen veranderden daar in rivieren. En er zou nog meer noodweer aankomen.

Zwitserland

Even voor de middag werd ook de Zwitserse stad La Chaux-de-Fonds in het Juragebergte bij de Franse grens getroffen door noodweer. Beelden die gedeeld worden op sociale media, tonen hevige wind en rondvliegend straatmeubilair. Volgens de Zwitserse meteorologische dienst noteerde een weerstation op het vliegveld van La Chaux-de-Fonds een rukwind van maar liefst 217 kilometer per uur. Volgens de Zwitserse weerdienst wijst alles echter in de richting van een tornado.

Verschillende wagens en huizen raakten zwaar beschadigd. Het Zwitserse dagblad ‘Le Matin’ spreekt zelfs van duizenden beschadigde gebouwen. Volgens de politie van het kanton Neuchâtel kantelde in de buurt van het station ook een torenkraan. Daarbij viel een dode. De vijftiger zat in een wagen die door de kraan verpletterd werd. Er raakte ook een vijftiental mensen gewond in de stad. Over hun toestand is niets bekend.

Even voordien was de aankomende storm al vastgelegd op video in de Franse gemeente Montlebon, vlak bij de grens met Zwitserland. Ook daar melden de hulpdiensten veel schade, onder meer aan huizen en wegen.

Il volo della compagnia Delta Dl 185, partito da Milano Malpensa e diretto a New York JFK è stato dirottato sull'aeroporto di Fiumicino. L'aereo ha subito alcuni danni durante il maltempo #ANSA https://t.co/blh7EXwmlr pic.twitter.com/iitQVRoaIk — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 24 juli 2023

